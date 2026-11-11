اكتشاف استثنائي: سمكة صفراء نادرة في البحيرات العظمى (صور)

في اكتشاف استثنائي، عثر علماء أحياء أميركيون على سمكة ذات لون أصفر برتقالي زاهٍ، خلال عملية مسح مائي روتينية في ميناء أوسويغو بولاية نيويورك، لمراقبة الأنواع السمكية الغازية في منطقة البحيرات العظمى.

والسمكة المكتشفة من فصيلة "Burbot"، وهي من الأنواع المحلية التي تعيش عادةً في المياه العميقة والباردة، إلا أنّ ما لفت انتباه العلماء كان لونها غير المألوف، الناتج عن حالة بيولوجية نادرة تُعرف باسم "Xanthochromism"، تؤدي إلى ظهور تصبغات صفراء وبرتقالية بشكل غير طبيعي نتيجة طفرة جينية تؤثر في التصبغ الطبيعي.

وأوضح مكتب الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في منطقة البحيرات العظمى السفلى أنّ هذه الحالة أكثر ندرة لدى الأسماك البرية من المهق "Albinism" أو فرط التصبغ الداكن "Melanism"، ما يجعل العثور على هذه السمكة اكتشافًا استثنائيًا.

ولم تقتصر أهمية الاكتشاف على لون السمكة، إذ إنّ أعداد هذا النوع في ميناء أوسويغو منخفضة للغاية، كما أنّ العثور عليها خلال عملية مسح علمية يُعد الأول من نوعه في المنطقة، رغم ورود تقارير سابقة عن اصطيادها من قبل بعض الصيادين.

لكن المفاجأة لم تنتهِ عند هذا الحد، إذ لاحظ العلماء أنّ السمكة تعاني من الهزال الشديد وتبدو في حالة صحية متدهورة، ما دفعهم إلى إرسالها إلى كلية الطب البيطري في جامعة كورنيل لإجراء فحوصات وتحليل حالتها الصحية.

ويأمل الباحثون أن يساعد هذا الاكتشاف النادر في فهم الوضع الصحي لمجموعات هذه الأسماك في حوض البحيرات العظمى، والكشف عن العوامل التي تساهم في تراجع أعدادها، بما يدعم جهود حمايتها والحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.