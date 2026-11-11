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رضيع ينجو بأعجوبة بعد دفنه حيًّا داخل قفص للكلاب لمدة 24 ساعة!

منوعات
2026-11-11 | 07:55
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رضيع ينجو بأعجوبة بعد دفنه حيًّا داخل قفص للكلاب لمدة 24 ساعة!
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رضيع ينجو بأعجوبة بعد دفنه حيًّا داخل قفص للكلاب لمدة 24 ساعة!

في حادثة مروّعة هزّت ولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية، عُثر على رضيع يبلغ من العمر 11 شهرًا حيًّا بعدما دُفن داخل قفص للكلاب في منطقة حرجية، حيث يُعتقد أنه أمضى نحو 24 ساعة تحت التراب.

وبحسب السلطات، فإن الطفل كواه شارپ (Koah Sharpe) كان ملفوفًا بمنشفة داخل قفص معدني مخصّص للكلاب، قبل دفنه في حفرة ضحلة في منطقة قريبة من منزل جدّه لجهة والده.

وبدأت عمليات البحث عن الرضيع يوم الاثنين 9 تشرين الثاني، بعدما اختفى برفقة والده مايكل كومر، البالغ من العمر 25 عامًا، إثر ترك الطفل في رعايته فيما كانت والدته تقوم ببعض الأعمال خارج المنزل.

وأثارت اختفاءات الطفل مخاوف العائلة، خصوصًا بعدما عُثر على بعض متعلقاته داخل منزل والد والده، من دون العثور عليه أو على والده. كما أظهرت تسجيلات مصوّرة أن الأخير كان يتنقل في المنطقة مستعينًا بأشخاص لتوصيله، من دون أن يكون الطفل برفقته.

وفي مساء اليوم نفسه، أوقفت الشرطة الأب بتهمتي السطو ومقاومة الاعتقال، إلا أنّ الطفل لم يكن معه، ما دفع نحو 100 عنصر من أجهزة الطوارئ والشرطة إلى المشاركة في عمليات البحث.

وجاءت المفاجأة يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني، عندما لاحظت فرق البحث وجود تراب مقلوب حديثًا وأغصان صنوبر في منطقة حرجية، على بعد نحو 45 مترًا من منزل جد الطفل. وأثناء الحفر، سمع المسعفون والفرق المشاركة صوت بكاء الرضيع، ليتمكنوا من إخراجه حيًّا من تحت التراب.

وأعرب قائد شرطة مقاطعة ليكسينغتون، جاي كون، عن دهشته من نجاته، مرجّحًا أن تكون المنشفة التي لُفّ بها القفص قد ساهمت في تكوين جيب هوائي أتاح له التنفس، فيما يُعتقد أن درجات الحرارة المنخفضة ليلًا ساعدت أيضًا في بقائه على قيد الحياة.

ونُقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أعربت السلطات عن أملها في تعافيه بشكل كامل. ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة ودوافعها، وسط توقعات بتوجيه تهم إضافية إلى والده.

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