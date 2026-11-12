​ طفل يقتل طفلاً في الثالثة من عمره ويخفي جثّته... والسبب لعبة ​

في واقعة مأساوية هزّت محافظة الغربية في دلتا مصر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، لاتّهامه بقتل طفل في الثالثة من عمره وإخفاء جثته في منزل قيد الإنشاء.

وبدأت تفاصيل الحادثة بتلقّي الأجهزة الأمنية بلاغاً من أسرة الطفل محمد شهاب يفيد باختفائه المفاجئ في ظروف غامضة، مما دفع الأسرة والأهالي وقوات الأمن إلى شنّ حملة بحث مكثّفة للعثور عليه.

وقادت كاميرات المراقبة المحيطة وشهادات شهود العيان إلى فكّ لغز الاختفاء، حيث أظهرت اللقطات المصوّرة الطفل مصطفى، البالغ من العمر 10 سنوات، وهو يقترب من الضحية عقب عودته من المدرسة بزيّه المدرسي، ويقنعه بمرافقته إلى وجهة أخرى، قبل أن يظهر مصطفى عائدًا بمفرده.

وكشفت التحقيقات ووسائل الإعلام المحلية أنّ خلافا نشب بين الطفلين أثناء اللعب، استدرج على إثره الجاني الضحية إلى مكان خالٍ من الناس، وضربه على رأسه بحجر ممّا أدى إلى مقتله على الفور. وفي محاولة لطمس معالم الجريمة، أخفى الجاني الجثة تحت كومة من القشّ داخل منزل قيد الإنشاء، ثم عاد ليمارس حياته الطبيعية ويلهو مع أصدقائه.

وتمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطفل المشتبه به، وجرى تبليغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.