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حوار الكلارينت والبيانو في أمسية "فيرتيوزيّة" مبهرة مع الثنائي الساحر بيريزوفسكي وأندرياديس
منوعات
2026-11-12 | 07:56
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حوار الكلارينت والبيانو في أمسية "فيرتيوزيّة" مبهرة مع الثنائي الساحر بيريزوفسكي وأندرياديس
تحوّلت كنيسة مار ساسين العريقة في بيت مري – المتن ملاذاً روحيّاً وموسيقيّاً يحج إليه عشاق الفن الراقي. فكانت الأمسية تجربة وجدانية غامرة ورحلة في عوالم البصيرة والجمال، نظمها المعهد العالي للموسيقى بدعوة من رئيسته المؤلفة الموسيقية هبة القواس، وذلك في إطار احتفاليات عام 2026 المكرسة لتخليد الإرث الموسيقي العظيم للموسيقار الراحل وليد غلمية.
تحت عنوان "أمسية فيرتيوزية: الكلارينت والبيانو"، التقى الإبداع الموسيقي بالرؤية الفنية العابرة للحدود والجغرافيا والمدارس التقليدية، ليُسطّر عازفان عالميان ملحمة صوتية أخذت الأنفاس وأسرت الحواس: عازفة البيانو الباهرة إيفيلين بيريزوفسكي، وعازف الكلارينت البارع بيتروس أندرياديس.
تجلى إبهار هذه الليلة بفضل القامات الفنية العالية التي اعتلت المنصة، حيث تولى عازف الكلارينت قيادة الألحان نحو آفاق رحبة من الشفافية والحرية التعبيرية، بينما تكفلت أصابع البيانو بصياغة البناء الهارموني المعقد الذي يمنح العرض عمقه الدرامي والدرجات اللونية الغنية. هذا التفاعل الحيوي أدى إلى نسج خيوط من التوتر الجميل والتناغم الساحر.
حيث تألقت عازفة البيانو العالمية إيفيلين بيريزوفسكي سليلة العائلة الموسيقية العريقة التي تحمل إرثاً بيانوياً فذاً، وجينات والدها بوريس بيريزوفسكي أحد أبرز وأهم عازفي البيانو في العالم. بدأت إيفيلين رحلتها مع المفاتيح منذ طفولتها المبكرة وصقلت موهبتها في مدرسة بورسيل بلندن. وعُرفت بديناميكيتها المذهلة وعفويتها الآسرة وقدرتها على الغوص في عوالم المؤلفين العاطفية، حيث وصفها النقاد دوماً بأنها تمتلك تقنية مبهرة وشفافية تعبيرية لا تضاهى.
وإلى جوارها، عازف الكلارينت البارع بيتروس أندرياديس (المولود عام 2000) نموذجاً للموسيقي المعاصر الذي يمزج بين دقة الأداء الأكاديمي الكلاسيكي وحرارة التعبير الحر، فهو يشغل منصب عازف الكلارينت الأول في أوركسترا اليونان الوطنية وحمل شهادات عليا من أكاديمية سيبيليوس المرموقة في هلسنكي، ليدخل إلى خشبة المسرح محمولاً بخبرة عزف في كبرى القاعات الأوروبية.
هذا التلاقي بين عازفين استثنائيين خلق منذ اللحظة الأولى حواراً حيّاً ينبض بالذكاء والحساسية المفرطة. إذ قدمت إيفلين أداءً ساحراً تماهت فيه جسدياً وروحيّاً مع المفاتيح، وكأن حركاتها الانسيابية وتعبيرات وجهها المتاخمة لعمق النغم جزء لا يتجزأ من صياغة المقطوعة. فبدت أصابعها على المفاتيح كمن ترسم ببراعة فائقة لوحات تشكيلية من الصوت، تارة تداعب الكلارينت برقة بالغة وتارة تقود البناء الدرامي والهارموني بثقة مطلقة، لتصنع بذلك حالة من التوهج الفني الاستثنائي الذي أسر الحواس وأخذ بالألباب. فكان جلوسها خلف البيانو أشبه بطقس تعبيري رفيع، وليس كأداء تقني كلاسيكي عادي. فكل انحناءة لجسدها، وكل ومضة في نظراتها المنسجمة مع إيقاع المفاتيح، كانت تترجم بصدق مذهل هواجس المؤلفين وروح المقطوعة، لتتحول العازفة والآلة إلى كتلة واحدة تنبض بالشغف والجمال الخالص، مانحة المستمعين أبعاداً حسية جديدة تعيد صياغة مفهوم العزف المنفرد والجماعي على حد سواء.
وحين نقترب أكثر من أداء عازف الكلارينت بيتروس أندرياديس، ندرك تماماً أننا أمام ظاهرة فنية استثنائية، فهو كان كمن يتنفس الموسيقى ذاتها، محولاً الهواء إلى أحاسيس ناطقة ونغمات تنساب ببراعة مذهلة وعمق تعبيري لا يُنسى. بدا الكلارينت بين يديه وكأنه امتداد لجسده وروحه، تتشابك أنفاسه مع الآلة لتخرج نبرات تفيض شفافية ودفئاً، تارة تهمس بشجن رقيق يلامس شغاف القلوب، وتارة أخرى تشتعل حماسة وعنفواناً تملأ أرجاء المكان. فقد أضفى أندرياديس على العرض طاقة حية وساحرة، متجاوزاً التقنيات الأكاديمية التقليدية إلى فضاءات من الإبداع الحر الذي جعل الآلة تنطق وكأنها كائن حي يبوح بأسرار الوجود. فلم يكن ريبيرتوار الكلارينيت تقليدياً بأي شكل، بل تجاوز المألوف ليقدم أعمالاً فنية وأداءً فريداً لم يسبق لآلة الكلارينيت أن خاضت غماره أو عزفته من قبل، محققاً بذلك إنجازاً استثنائياً يصعب تكراره أو مجاراة ألقه. ليترك الحاضرين في حالة ذهول أمام هذا الأداء الهائل الذي يختصر معاني الفن الراقي والمختلف.
وأمام هذا البورتريه الفيرتيوزي العابر لحدود النغم والزمان بدا العرض كلوحة صوتية متكاملة تتنفس فيها الآلتان بروح واحدة، مانحتين الجمهور تجربة حسّية فريدة تمهّد الطريق للولوج في رحاب البرنامج الموسيقي الحافل بالتحف الخالدة.
امتد برنامج الأمسية ليعانق عبقرية المدارس الموسيقية المختلفة عبر القرون، فافتتح الثنائي بلمسات يوهان سيباستيان باخ الرقيقة والهادئة عبر مقطوعة "سيسيليان"، قبل أن ينتقلا بنا إلى العالم الرومانسي المتشعب لروبرت شومان من خلال "مقطوعات خيالية" للكلارينت والبيانو التي فاضت بالشجن والعمق التعبيري.
ولإبراز الطاقة التعبيرية لكل آلة على حدة، خطفت إيفيلين بيريزوفسكي الأنفاس بعزفها المنفرِد لبريلود راخمانينوف في سلم ري الكبير، تلا ذلك تقديم بديع لـ"فانتازيا إمبرومتو" لشوبان والتي أُعدت خصيصاً للكلارينت لتكشف عن أبعاد صوتية جديدة كلياً لهذه المقطوعة الشهيرة. ولم تتوقف الرحلة عند هذا الحد، بل تجسدت حيوية الموسيقى القومية في "رقصات شعبية رومانية" لبيلا بارتوك بحركاتها الست المتنوعة بين الأليغرو والموديراتو، قبل أن يعبر الثنائي ببراعة نحو أجواء الأوبرا العالمية عبر التوزيع الساحر لمقطوعة "كارمن" لجورج بيزيه.
وفي النصف الثاني من البرنامج، عادت بيريزوفسكي لتؤكد عمق ارتباطها بالموسيقى الفرنسية عبر العزف المنفرد لمقطوعة "لا فالس" لموريس رافيل، وهي قطعة تتطلب طاقة هائلة وبراعة فيرتيوزية فائقة. واختتمت الأمسية بأجواء الجاز الأميركي المفعمة بالحياة من خلال توزيعات إيرل وايلد لأعمال جورج غيرشوين، ولوحة "البلوز" بتوزيع مانغاني التي جمعت تفاعل الكلارينت والبيانو في ذروة انسجام طربي فريد.
كانت الأمسية عبارة عن حوار حيّ تتبادل فيه الآلتان الأدوار، فالكلارينت كان يمتد كخيط من النور يخرق عتمة السكون بتنفسات حرّة وشفافة، بينما شكل البيانو الركيزة الهارمونية والعمق الدرامي الذي يحتوي الألحان ويدفعها نحو الذرى. هذا التناغم البديع بين أندرياديس وبيريزوفسكي جعل الحاضرين يعيشون حالة من التوهج الفني النادر، حيث تتلاشى الحدود بين الكلاسيكية والمعاصرة.
فحمل الحاضرون في ختام الأمسية شحنة توازن تمنحها الموسيقى العالية لمواجهة عالم في الخارج يأسره منطق مغاير، وعبروا على هذا الجسر الأبدي للتواصل الإنساني والروحي الذي تبنيه الموسيقى.
منوعات
الكلارينت
البيانو
أمسية فيرتيوزيّة
بيريزوفسكي
أندرياديس
موسيقى
عزف.
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