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جامعة الروح القدس – الكسليك ومركز راشد لأصحاب الهمم يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الدمج وسهولة الوصول إلى المعرفة

منوعات
2026-11-12 | 08:07
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جامعة الروح القدس – الكسليك ومركز راشد لأصحاب الهمم يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الدمج وسهولة الوصول إلى المعرفة
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جامعة الروح القدس – الكسليك ومركز راشد لأصحاب الهمم يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الدمج وسهولة الوصول إلى المعرفة

في خطوة تعكس الالتزام المشترك لخلق بيئة دامجة ومتاحة للجميع، استقبلت جامعة الروح القدس – الكسليك وفدًا من مركز راشد لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة المديرة العامة للمركز السيدة مريم عثمان، وبمشاركة سعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان السيد فهد سالم الكعبي، وذلك لتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز سهولة الوصول إلى حرم الجامعة ومكتبتها، وتوفير بيئة جامعية أكثر شمولًا وملاءمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصّة.

استُهلّت الزيارة باستقبال الوفد، تلاه برنامج تعريفي عن الجامعة شمل زيارة مختبر الذكاء الاصطناعي والمتحف، للاطلاع على أبرز الإمكانات الأكاديمية والتكنولوجية والثقافية التي تحتضنها الجامعة. ثم التقى الوفد رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزف مكرزل في مكتبه، بحضور سعادة السفير الإماراتي، قبل أن ينتقل الوفد إلى مكتبة الجامعة لزيارتها والمشاركة في احتفال توقيع مذكرة التفاهم.

أيانيان

وفي مستهل احتفال التوقيع، رحّبت مديرة مكتب العلاقات مع الشركات في الجامعة الدكتورة مادونا سلامة إيانيان بالوفد، ناقلة تحيات رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل، ومنوّهة بالجهود التي يبذلها مركز راشد في مجالات التعليم والتأهيل والتمكين، وفي توفير الفرص التي تتيح لكل فرد تطوير قدراته والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

الأب كميد

من جهته، أضاء مدير المكتبة في الجامعة الأب فادي كميد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع لبنان بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الروابط تتجاوز المصالح السياسية والجغرافية لتتجذر في أواصر المحبة والوفاء. ووصف الإمارات بأنها بلد الأمان والاحترام، الذي فتح أبوابه وقلوبه لآلاف اللبنانيين، واحتضن طموحاتهم وفرص نجاحهم.

وشدّد الأب كميد على أن مذكرة التفاهم الموقّعة بين المؤسستين لا تقتصر على كونها اتفاقًا بين طرفين، بل تمثّل انطلاقة لمشروع تعاون إنساني وتربوي يهدف إلى بناء جسور من المحبة والصداقة، وتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة مركز راشد في التربية المتخصصة والتأهيل والدمج. كما أشار إلى أهمية العمل على تهيئة مرافق الجامعة ومكتبتها، وتطوير وسائل الوصول إلى المعرفة، وإزالة الحواجز الهندسية والمجتمعية التي قد تعيق مشاركة الأشخاص ذوي الحاجات الخاصّة، بما يضمن إتاحة الفرص التعليمية والثقافية للجميع.

عثمان

بدورها، أعربت المديرة العامة لمركز راشد لأصحاب الهمم السيدة مريم عثمان عن سعادتها بزيارة جامعة الروح القدس – الكسليك، مشيدةً بما تحتضنه من خبرات وإمكانات علمية وثقافية، وموجّهةً الشكر إلى رئيس الجامعة وأسرتها على حفاوة الاستقبال والترحيب بالتعاون مع المركز. كما خصّت الأب فادي كميد بالشكر على زيارته السابقة للمركز، معتبرةً أنها شكّلت فرصة لتبادل الأفكار والتطلعات وبداية لتواصل مثمر.

وأكدت عثمان إيمان المركز بأهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز المتخصصة، لما يتيحه من فرص لتبادل الخبرات وتطوير مبادرات تُحدث أثرًا ملموسًا في حياة الإنسان. وأوضحت أن الشراكة المرتقبة تشمل مجالات التعليم والتأهيل والثقافة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة تسهم في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم في المجتمع. كما تطلّعت إلى إطلاق زيارات متبادلة وبرامج تدريب وتطوع ومشاريع طلابية وبحثية، بما يتيح لطلاب الجامعة وأساتذتها الاستفادة من الخبرات الميدانية للمركز، ويعزز في المقابل فرص الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية للجامعة.

قصص للأطفال لترسيخ ثقافة التقبّل والدمج

ثم تحدثت الشاعرة والإعلامية سهام الشعشاع عن المبادرة التوعوية التي أطلقتها، المتمثلة في مجموعة قصص هادفة للأطفال، من تأليفها. وتهدف المبادرة إلى ترسيخ ثقافة التقبّل والدمج واحترام الاختلاف منذ الطفولة، من خلال قصص تحمل رسائل تربوية وإنسانية تعرّف الأطفال إلى عالم أصحاب الهمم وقدراتهم وتطلعاتهم.
وتخلّل البرنامج أيضًا عرض فيلم للمخرج بلال زيبارة، الذي أنتج بالتعاون مع مركز راشد في دبي.
 
 

منوعات

جامعة الروح القدس

الكسليك

مركز راشد لأصحاب الهمم

مذكرة تفاهم

تعزيز الدمج

سهولة الوصول إلى المعرفة

الإمارات.

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