الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لولا الحب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أكبر تمثال للبابا لاوون الرابع عشر بارتفاع 14 مترًا... استقبال استثنائي في البيرو (فيديو)

منوعات
2026-11-12 | 08:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أكبر تمثال للبابا لاوون الرابع عشر بارتفاع 14 مترًا... استقبال استثنائي في البيرو (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أكبر تمثال للبابا لاوون الرابع عشر بارتفاع 14 مترًا... استقبال استثنائي في البيرو (فيديو)

كشفت بلدية مقاطعة كاياو في بيرو عن تمثال ضخم للبابا لاوون الرابع عشر، يبلغ ارتفاعه نحو 14 متراً، ليصبح أطول تمثال مخصّص لحبر أعظم في البلاد، وذلك تزامناً مع الاستعدادات لاستقباله في زيارته المرتقبة.

وفي التفاصيل، أُزيح الستار عن التمثال خلال احتفال رسمي ترأسه رئيس بلدية كاياو سيزار بيريز، بحضور أسقف المنطقة لويس ألبرتو باريرا باتشيكو وعدد من المسؤولين الكنسيين والمدنيين.
 
ويقع التمثال في حديقة "نينيو غايلتو" الجديدة، وقد صُمّم باستخدام هيكل معدني ومواد من رغوة البولي يوريثان والألياف الزجاجية وراتنج البوليستر، مع تشطيب يحاكي الرخام. ويبلغ ارتفاع المجسّم 12 متراً، فيما يستند إلى قاعدة بارتفاع مترين، وقد نفّذه النحّاتان ديفي وونغ أرنا ورافائيل غوتييريز كيسبي.
 
وأوضحت البلدية أنّ هذا العمل يجسّد مشاعر الفخر والامتنان والإيمان لدى أبناء كاياو، تقديراً للدور التبشيري الذي أدّاه البابا لاوون الرابع عشر، والذي ترك أثراً عميقاً في أبرشيتهم. وقد تولّت مؤسسة "كاخا وانكايو" تمويل المشروع، فيما أكدت البلدية أنّ المدينة تستعد لاستقبال البابا بأذرع مفتوحة وقلب مفعم بالإيمان.
 
ويحمل البابا لاوون الرابع عشر تاريخاً كنسياً بارزاً في بيرو، حيث شغل منصب أسقف تشيكلايو بين عامَي 2015 و2023، كما تولّى مهام المدير الرسولي لأبرشية كاياو بين عامَي 2020 و2021، إضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس الأساقفة البيروفي الثاني بين عامَي 2018 و2023.
 
وتأتي هذه التحضيرات قبيل زيارته إلى البلاد، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيسة كيكو فوجيموري، ويعقد اجتماعاً معها في القصر الحكومي، قبل إلقاء كلمة أمام المسؤولين في المسرح الوطني الكبير.
 
 
 
 

منوعات

البيرو

تمثال ضخم

البابا لاوون الرابع عشر

حبر أعظم

ارتفاع

زيارة

بلدية

إستقبال

احتفال رسمي.

LBCI التالي
اشترى طائرة عبر فيسبوك ودفنها في حديقة منزله... لن تتوقّعوا ما فعله بها
جامعة الروح القدس – الكسليك ومركز راشد لأصحاب الهمم يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الدمج وسهولة الوصول إلى المعرفة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-10-13

الفاتيكان يعلن إتمام جراحة الرئة للبابا لاوون الرابع عشر بنجاح

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-13

أ.ف.ب: الفاتيكان يعلن إتمام جراحة الرئة للبابا لاوون الرابع عشر بنجاح

LBCI
أخبار دولية
2026-09-09

البطريرك يوحنا العاشر والبابا لاوون الرابع عشر: لقاء جديد يعزّز العلاقات بين أنطاكية وروما

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-14

عون يتمنّى الشفاء العاجل للبابا لاون الرابع عشر ويؤكد أنّ زيارة لبنان راسخة في قلوب اللبنانيين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:07

اشترى طائرة عبر فيسبوك ودفنها في حديقة منزله... لن تتوقّعوا ما فعله بها

LBCI
منوعات
08:07

جامعة الروح القدس – الكسليك ومركز راشد لأصحاب الهمم يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الدمج وسهولة الوصول إلى المعرفة

LBCI
منوعات
07:56

حوار الكلارينت والبيانو في أمسية "فيرتيوزيّة" مبهرة مع الثنائي الساحر بيريزوفسكي وأندرياديس

LBCI
منوعات
03:39

​ طفل يقتل طفلاً في الثالثة من عمره ويخفي جثّته... والسبب لعبة ​

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-25

وزير الإعلام: قرارت مهمة للحكومة في شأن نشر الجيش اللبنانيّ والهدف هو تحقيق الاستقرار

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-06

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله

LBCI
منوعات
2026-03-06

"الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"… هذا ما تكشفه أسماء العمليات العسكرية عن عقلية الحروب الحديثة

LBCI
فنّ
2026-01-05

نادر الأتات يطلق "تعي نسافر"... أغنية جديدة تحمل بصمته الخاصة (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:50

مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
14:00

مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق

LBCI
أخبار دولية
13:40

ترامب يستبعد الاتفاق مع إيران… وتركيا تدعو إلى استئناف المفاوضات وسط تصعيد ميداني وتهديدات متبادلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بيروت تستعيد ارصفتها والمخالف سيُعاقَب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الـLBCI تحاول تفكيك ألغاز قتل العلواني... دافع الجريمة لم يحسم بعد والجناة عبروا الحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

"معك"… الأمن العام يدخل عصر المعاملات الرقمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

أردوغان الابن في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

نتنياهو يستعد للتصعيد وسط خلافات إسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

جابر للـLBCI: لا سلف خزينة ولدى الدولة القدرة المالية على تسديد القروض الإستثمارية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
03:39

​ طفل يقتل طفلاً في الثالثة من عمره ويخفي جثّته... والسبب لعبة ​

LBCI
أمن وقضاء
06:06

تفاصيل جريمة قتل أحمد العلواني في بيروت... هذا ما قاله رئيس هيئة الإعلام الأمني العراقي

LBCI
أمن وقضاء
05:10

العثور على رجل مجهول الهويّة يقول إنّ اسمه أحمد المعماري... هل من يعرف ذويه أو أقاربه؟

LBCI
حال الطقس
03:18

طقس مستقر يرافقنا لأيام عدة...

LBCI
أخبار لبنان
03:57

خلال جلسة مجلس النواب: سامي الجميل يتطرق الى كلام رئيس البرلمان الإيراني ويطالب بري بالرد... والأخير: "نحن أحرار"

LBCI
أمن وقضاء
03:38

زوّروا مستندات عقار وانتحلوا صفة مالكه لمحاولة بيعه… وشعبة المعلومات توقف اثنين منهم وتضبط مصنعًا لتزوير المشروبات الروحية

LBCI
أخبار لبنان
07:17

دريان استقبل نجل الرئيس التركي... بلال اردوغان: نرى لبنان مزدهراً ومستقراً

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف المحلية ١٢-١١-٢٠٢٦

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More