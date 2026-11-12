أكبر تمثال للبابا لاوون الرابع عشر بارتفاع 14 مترًا... استقبال استثنائي في البيرو (فيديو)

كشفت بلدية مقاطعة كاياو في بيرو عن تمثال ضخم للبابا لاوون الرابع عشر، يبلغ ارتفاعه نحو 14 متراً، ليصبح أطول تمثال مخصّص لحبر أعظم في البلاد، وذلك تزامناً مع الاستعدادات لاستقباله في زيارته المرتقبة.



وفي التفاصيل، أُزيح الستار عن التمثال خلال احتفال رسمي ترأسه رئيس بلدية كاياو سيزار بيريز، بحضور أسقف المنطقة لويس ألبرتو باريرا باتشيكو وعدد من المسؤولين الكنسيين والمدنيين.

ويقع التمثال في حديقة "نينيو غايلتو" الجديدة، وقد صُمّم باستخدام هيكل معدني ومواد من رغوة البولي يوريثان والألياف الزجاجية وراتنج البوليستر، مع تشطيب يحاكي الرخام. ويبلغ ارتفاع المجسّم 12 متراً، فيما يستند إلى قاعدة بارتفاع مترين، وقد نفّذه النحّاتان ديفي وونغ أرنا ورافائيل غوتييريز كيسبي.

وأوضحت البلدية أنّ هذا العمل يجسّد مشاعر الفخر والامتنان والإيمان لدى أبناء كاياو، تقديراً للدور التبشيري الذي أدّاه البابا لاوون الرابع عشر، والذي ترك أثراً عميقاً في أبرشيتهم. وقد تولّت مؤسسة "كاخا وانكايو" تمويل المشروع، فيما أكدت البلدية أنّ المدينة تستعد لاستقبال البابا بأذرع مفتوحة وقلب مفعم بالإيمان.

ويحمل البابا لاوون الرابع عشر تاريخاً كنسياً بارزاً في بيرو، حيث شغل منصب أسقف تشيكلايو بين عامَي 2015 و2023، كما تولّى مهام المدير الرسولي لأبرشية كاياو بين عامَي 2020 و2021، إضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس الأساقفة البيروفي الثاني بين عامَي 2018 و2023.

وتأتي هذه التحضيرات قبيل زيارته إلى البلاد، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيسة كيكو فوجيموري، ويعقد اجتماعاً معها في القصر الحكومي، قبل إلقاء كلمة أمام المسؤولين في المسرح الوطني الكبير.