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اشترى طائرة عبر فيسبوك ودفنها في حديقة منزله... لن تتوقّعوا ما فعله بها
منوعات
2026-11-12 | 13:07
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اشترى طائرة عبر فيسبوك ودفنها في حديقة منزله... لن تتوقّعوا ما فعله بها
في خطوة غير تقليدية أثارت الدهشة، حوّل رجل الأعمال البريطاني ديف بيلينغز جزءاً من هيكل طائرة ركاب قديمة إلى مساحة ترفيهية خاصة تحت الأرض في حديقة منزله الخلفية ببلدة هيلتون في مقاطعة ديربيشاير.
وبدأت القصة عندما عثر بيلينغز، الذي يدير شركات في مجال التخزين والتصنيع المعدني، على إعلان عبر منصة "فيسبوك ماركتبليس" لبيع جزء من هيكل طائرة من طراز "بوينغ 737-500" تابعة لشركة الطيران السابقة Bmibaby، مقابل 4 آلاف جنيه إسترليني. ورغم تشكيك أحد أصدقائه في جدوى الفكرة واعتبار زوجته بيث أن الهيكل مجرد "كومة من الخردة"، حسم ابنه البالغ من العمر سبع سنوات القرار بتشجيعه على الشراء، ليرد بيلينغز على تساؤلات المحيطين به ببساطة: "لماذا لا؟".
وبالاستعانة برافعة عملاقة وفريق مكون من خمسة متطوعين، جرى إنزال مقصورة الطائرة في حفرة كبيرة أُعدّت خصيصاً لها في الحديقة، وذلك تمهيداً لربطها بغرفة أخرى موجودة مسبقاً تحت الأرض. وكان بيلينغز قد استخدم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصميم نموذج مصغر للمشروع قبل التنفيذ، مشيراً إلى أن الحجم الفعلي للطائرة فاق توقعاته من الصور، واصفاً عرض المقصورة بأنه "مثالي للغاية" لإنشاء غرفة جلوس، رغم أنه لن يتسع لطاولة بلياردو، ما دفعه للتفكير في تزويد المكان بأجهزة ألعاب إلكترونية بدلاً من ذلك.
يُذكر أنّ الطائرة صُنعت عام 1993 وأُحيلت للتقاعد عام 2013 بعد سنوات من نقل المسافرين من مطار إيست ميدلاندز إلى وجهات سياحية مثل أليكانتي وملقة وفارو، كما حملت في عام 2009 اسم "Pudsey Baby" دعماً لحملة خيرية تابعة لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC).
ووثّق بيلينغز تفاصيل عملية النقل والتركيب من زوايا متعددة لقناته الشهيرة على يوتيوب "Tornado Dave" التي يتابعها أكثر من 326 ألف مشترك، موضحاً أنه يعتزم التقدم بطلب للحصول على ترخيص تخطيط بأثر رجعي للمشروع، على أمل الانتهاء من تجهيزه بالكامل بحلول شهر فبراير المقبل.
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فيسبوك ماركيت.
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