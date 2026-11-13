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بعد عامين من التعتيق… جبنة فرنسية تهزم أكثر من 5300 منافس وتتصدّر العالم
منوعات
2026-11-13 | 05:26
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بعد عامين من التعتيق… جبنة فرنسية تهزم أكثر من 5300 منافس وتتصدّر العالم
تُوّجت جبنة "كونتي فور دي روس" الفرنسية، المعتّقة لمدة 24 شهرًا، بلقب أفضل جبنة في العالم لعام 2026، خلال مسابقة "جوائز الجبن العالمية" التي أُقيمت الخميس 12 تشرين الثاني في مدينة قرطبة الإسبانية، بمشاركة 5330 جبنة من 45 دولة. وتميّزت الجبنة الفائزة بمذاقها الغني وقوامها المتفتّت ونكهاتها المركّبة التي تطوّرت خلال فترة التعتيق.
وتُصنع هذه الجبنة من حليب الأبقار غير المبستر في منطقة فرانش كونتيه شرقي فرنسا، بالقرب من الحدود السويسرية. وتولّت شركة "JuraFlore" تعتيقها داخل حصن "Fort des Rousses"، الذي تحوّل إلى أقبية لإنضاج الأجبان. وأشاد أعضاء لجنة التحكيم بتدرّج نكهاتها، ولا سيما النكهات الشبيهة بالمكسّرات التي تتكشّف عند تذوّقها.
وشهدت المسابقة منافسة محتدمة، إذ خضعت الأجبان المشاركة لتقييم دقيق شمل الطعم والرائحة والمظهر والقوام والإحساس داخل الفم. وتأهّلت 108 أجبان إلى فئة "الذهبية الفائقة"، قبل اختيار 14 منها للمنافسة في الجولة النهائية.
وفي المرحلة النهائية، تعادلت جبنة "كونتي" مع جبنة "غرويير" السويسرية وجبنة "أوسو إيراتي" الفرنسية المصنوعة من حليب الأغنام، برصيد 81 نقطة لكلّ منها. وحُسم اللقب لصالح "كونتي" بعد تطبيق قاعدة كسر التعادل، باستبعاد أعلى علامة وأدنى علامة لكلّ جبنة وإعادة احتساب النتيجة.
وساهم التعتيق الطويل في تطوير نكهات الجبنة الفائزة ومنحها لونها الذهبي الداكن. وعبّر فرانك أرنو، أحد أحفاد مؤسّس الشركة العائلية التي تأسّست عام 1907، عن سعادته بهذا التتويج، معتبرًا أنّه مصدر فخر للعائلة وللشركة التي تستعدّ للاحتفال بمرور 120 عامًا على تأسيسها في عام 2027.
المصدر
منوعات
جبنة
مسابقة جوائز الجبن العالمية
مدينة
قرطبة الإسبانية
جوائز
أجبان
الفائزة
حليب
نكهة.
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