الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
على صفيح ساخن
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
12
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
عالم سرّي تحت "آيا صوفيا" في تركيا... إزالة الأنقاض تكشف ممرات أثرية
منوعات
2026-11-13 | 09:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عالم سرّي تحت "آيا صوفيا" في تركيا... إزالة الأنقاض تكشف ممرات أثرية
أعلن فريق من علماء الآثار في تركيا عن إحراز تقدّم لافت في أعمال التنقيب الجارية أسفل معلم "آيا صوفيا" التاريخي في مدينة إسطنبول، بعد نجاحهم في إزالة نحو 3,000 طن من الطين والأنقاض، مما كشف عن شبكة أنفاق وممرات أثرية معقّدة كانت مغمورة ومغلقة لقرون طويلة.
وأوضح عالم الآثار التركي "حسن فرات ديكر"، خلال ندوة في اسطنبول، أنّ أعمال التنظيف المتواصلة منذ شباط 2025 أتاحت أخيراً استكشاف أجزاء من هذه الأنفاق كانت مغلقة بفعل الأتربة.
وأشار إلى أنّ هذه الشبكة الرومانية، المقدّر عمرها بنحو 1,600 عام، استُخدمت لتوزيع المياه وتصريف الأمطار نحو البحر، فضلاً عن توفير مساحات محميّة تحت الأرض.
وشبّه الباحث التركي تعقيد هذه الشبكة واتّساعها بأنظمة مترو الأنفاق الحديثة، لافتاً إلى أنّ بعض هذه الهياكل السفلية أقدم من مبنى "آيا صوفيا" الحالي الذي اكتمل بناؤه عام 537 ميلادي في عهد الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول، ومؤكداً أن المعلم القائم اليوم هو في الواقع ثالث صرح يشيَّد في هذا الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
وتضمنت الإنجازات الميدانية التي كشف عنها فريق البحث تطهير نحو 170 متراً من مسار أثري تحت الأرض يرتبط بشارع روماني يعود للقرن الخامس الميلادي، ويمتدّ من منطقة "سراي بورنو" باتّجاه مسجد "آيا صوفيا الصغير". كما تمكّن الباحثون من إزالة الطين المتراكم منذ قرون من القسمَين العلوي والسفلي لمجمع دفن أثري أقدم من المبنى الحالي كان قد اكتُشف عام 1946، مع التعمّق في الحفر لمسافة إضافية بلغت متراً ونصف المتر أسفله.
وأعرب ديكر عن أمل الفريق في فتح أجزاء أوسع من هذه الشبكة أمام الزوار مستقبلاً، مع السعي لإقامة معرض يضمّ المكتشفات الأثرية للموقع.
يُذكر أنّ "آيا صوفيا" كانت مركزاً للمسيحية الشرقية لألف عام قبل تحويلها إلى مسجد عام 1453، ثم متحفاً عام 1935، لتعود مسجداً عام 2020. وتندرج هذه الاكتشافات ضمن سلسلة أبحاث عالمية للأنفاق القديمة، شملت مؤخراً العثور على نفق غامض في القدس وآخر يعود للعصور الوسطى في ألمانيا.
المصدر
منوعات
ايا صوفيا
جامع
كنيسة
تركيا
سياحة
اثار.
بعد عامين من التعتيق… جبنة فرنسية تهزم أكثر من 5300 منافس وتتصدّر العالم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-10-17
روبيو: ترامب جمّد العقوبات على روسيا لـ"تحليل" أثرها على الاقتصاد العالمي
أخبار دولية
2026-10-17
روبيو: ترامب جمّد العقوبات على روسيا لـ"تحليل" أثرها على الاقتصاد العالمي
0
أخبار دولية
2026-10-06
ساعر: إزالة النائبة ريما حسن علم إسرائيل في البرلمان الأوروبي "مخزية وتبعث على الغضب"
أخبار دولية
2026-10-06
ساعر: إزالة النائبة ريما حسن علم إسرائيل في البرلمان الأوروبي "مخزية وتبعث على الغضب"
0
صحة وتغذية
2026-10-21
هل يحمي فيتامين "سي" من سرطان الدم؟ تجربة سريرية تكشف أفقاً جديداً للعلاج
صحة وتغذية
2026-10-21
هل يحمي فيتامين "سي" من سرطان الدم؟ تجربة سريرية تكشف أفقاً جديداً للعلاج
0
أخبار لبنان
2026-10-01
مجموعة CMA CGM تكشف عن الاسم الجديد لمجموعة فتّال: "تمينا" TAMINA
أخبار لبنان
2026-10-01
مجموعة CMA CGM تكشف عن الاسم الجديد لمجموعة فتّال: "تمينا" TAMINA
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
05:26
بعد عامين من التعتيق… جبنة فرنسية تهزم أكثر من 5300 منافس وتتصدّر العالم
منوعات
05:26
بعد عامين من التعتيق… جبنة فرنسية تهزم أكثر من 5300 منافس وتتصدّر العالم
0
منوعات
13:07
اشترى طائرة عبر فيسبوك ودفنها في حديقة منزله... لن تتوقّعوا ما فعله بها
منوعات
13:07
اشترى طائرة عبر فيسبوك ودفنها في حديقة منزله... لن تتوقّعوا ما فعله بها
0
منوعات
2026-11-12
أكبر تمثال للبابا لاوون الرابع عشر بارتفاع 14 مترًا... استقبال استثنائي في البيرو (فيديو)
منوعات
2026-11-12
أكبر تمثال للبابا لاوون الرابع عشر بارتفاع 14 مترًا... استقبال استثنائي في البيرو (فيديو)
0
منوعات
2026-11-12
جامعة الروح القدس – الكسليك ومركز راشد لأصحاب الهمم يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الدمج وسهولة الوصول إلى المعرفة
منوعات
2026-11-12
جامعة الروح القدس – الكسليك ومركز راشد لأصحاب الهمم يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز الدمج وسهولة الوصول إلى المعرفة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-09-26
لافروف أمام الأمم المتحدة: روسيا مستعدة للمساعدة في ضمان استقرار الوضع في مضيق هرمز
أخبار دولية
2026-09-26
لافروف أمام الأمم المتحدة: روسيا مستعدة للمساعدة في ضمان استقرار الوضع في مضيق هرمز
0
أخبار دولية
2026-08-24
حلفاء أوكرانيا يؤكدون مواصلتهم دعمها رغم التهديدات الروسية
أخبار دولية
2026-08-24
حلفاء أوكرانيا يؤكدون مواصلتهم دعمها رغم التهديدات الروسية
0
عالم الطبخ
2026-09-09
الدجاج والمانغا مع التورتيللا... إليكم طريقة الوصفة الشهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
2026-09-09
الدجاج والمانغا مع التورتيللا... إليكم طريقة الوصفة الشهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أخبار دولية
2026-10-09
الحكومة اليمنية دعت مجلس الأمن الدوليّ إلى إدانة الهجوم الحوثيّ على مطار عدن
أخبار دولية
2026-10-09
الحكومة اليمنية دعت مجلس الأمن الدوليّ إلى إدانة الهجوم الحوثيّ على مطار عدن
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:46
جولة لنجل الرئيس التركي في طرابلس واستقبال رسمي وشعبي في المسجد المنصوري الكبير
تقارير نشرة الاخبار
07:46
جولة لنجل الرئيس التركي في طرابلس واستقبال رسمي وشعبي في المسجد المنصوري الكبير
0
أخبار لبنان
07:28
جابر: نأمل إقرار قانون الفجوة المالية قبل شهر آذار
أخبار لبنان
07:28
جابر: نأمل إقرار قانون الفجوة المالية قبل شهر آذار
0
أخبار لبنان
07:28
البيان الختامي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أكد دعم المفاوضات لإنهاء الحرب
أخبار لبنان
07:28
البيان الختامي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أكد دعم المفاوضات لإنهاء الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
03:24
في اليوم الثاني من زيارته إلى لبنان… بلال أردوغان في طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
03:24
في اليوم الثاني من زيارته إلى لبنان… بلال أردوغان في طرابلس
0
آخر الأخبار
02:53
بلال اردوغان يصل إلى مسجد المنصوري الكبير في طرابلس
آخر الأخبار
02:53
بلال اردوغان يصل إلى مسجد المنصوري الكبير في طرابلس
0
أخبار دولية
02:36
ترامب: كنت سأقضي تمامًا على إيران لولا الدول التي طلبت تنفيذ الأمر بطريقة مختلفة
أخبار دولية
02:36
ترامب: كنت سأقضي تمامًا على إيران لولا الدول التي طلبت تنفيذ الأمر بطريقة مختلفة
0
أخبار دولية
14:50
مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق
أخبار دولية
14:50
مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق
0
أخبار دولية
14:00
مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق
أخبار دولية
14:00
مفاوضات أبوظبي وموسكو: ويتكوف وكوشنر يحملان نتائج المحادثات إلى بوتين… والخلافات تعرقل الاتفاق
0
أخبار دولية
13:40
ترامب يستبعد الاتفاق مع إيران… وتركيا تدعو إلى استئناف المفاوضات وسط تصعيد ميداني وتهديدات متبادلة
أخبار دولية
13:40
ترامب يستبعد الاتفاق مع إيران… وتركيا تدعو إلى استئناف المفاوضات وسط تصعيد ميداني وتهديدات متبادلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:17
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:17
انخفاض في أسعار المحروقات...
2
اسرار
23:39
أسرار الصحف 13-11-2026
اسرار
23:39
أسرار الصحف 13-11-2026
3
أمن وقضاء
06:43
جريمة العلواني: لبنان ينتظر ردّ سوريا لتحديد هوية المشتبه بهما وتسليمهما… وفحوص لتحديد سبب الوفاة
أمن وقضاء
06:43
جريمة العلواني: لبنان ينتظر ردّ سوريا لتحديد هوية المشتبه بهما وتسليمهما… وفحوص لتحديد سبب الوفاة
4
حال الطقس
02:06
طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة… والحرارة تلامس ٢٥ درجة ساحلًا
حال الطقس
02:06
طقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة… والحرارة تلامس ٢٥ درجة ساحلًا
5
خبر عاجل
07:03
معلومات للـLBCI: التحقيقات أظهرت أن الشخصين المشتبه في تورطهما في جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني دخلا الأراضي اللبنانية وغادراها عبر معبر غير شرعي في منطقة وادي خالد على الحدود اللبنانية – السورية
خبر عاجل
07:03
معلومات للـLBCI: التحقيقات أظهرت أن الشخصين المشتبه في تورطهما في جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني دخلا الأراضي اللبنانية وغادراها عبر معبر غير شرعي في منطقة وادي خالد على الحدود اللبنانية – السورية
6
خبر عاجل
07:11
معلومات للـLBCI: جهات تابعة لحزب الله طالبت النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بالإفراج عن الموقوفين الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في جرود بشري
خبر عاجل
07:11
معلومات للـLBCI: جهات تابعة لحزب الله طالبت النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بالإفراج عن الموقوفين الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم في جرود بشري
7
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بيروت تستعيد ارصفتها والمخالف سيُعاقَب!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بيروت تستعيد ارصفتها والمخالف سيُعاقَب!
8
أمن وقضاء
12:38
تعميم أوصاف سيّدة وطفلتها غادرتا منزلهما ولم تعودا... هل من يعرف عنهما شيئًا؟
أمن وقضاء
12:38
تعميم أوصاف سيّدة وطفلتها غادرتا منزلهما ولم تعودا... هل من يعرف عنهما شيئًا؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More