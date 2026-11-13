عالم سرّي تحت "آيا صوفيا" في تركيا... إزالة الأنقاض تكشف ممرات أثرية

أعلن فريق من علماء الآثار في تركيا عن إحراز تقدّم لافت في أعمال التنقيب الجارية أسفل معلم "آيا صوفيا" التاريخي في مدينة إسطنبول، بعد نجاحهم في إزالة نحو 3,000 طن من الطين والأنقاض، مما كشف عن شبكة أنفاق وممرات أثرية معقّدة كانت مغمورة ومغلقة لقرون طويلة.



وأوضح عالم الآثار التركي "حسن فرات ديكر"، خلال ندوة في اسطنبول، أنّ أعمال التنظيف المتواصلة منذ شباط 2025 أتاحت أخيراً استكشاف أجزاء من هذه الأنفاق كانت مغلقة بفعل الأتربة.

وأشار إلى أنّ هذه الشبكة الرومانية، المقدّر عمرها بنحو 1,600 عام، استُخدمت لتوزيع المياه وتصريف الأمطار نحو البحر، فضلاً عن توفير مساحات محميّة تحت الأرض.



وشبّه الباحث التركي تعقيد هذه الشبكة واتّساعها بأنظمة مترو الأنفاق الحديثة، لافتاً إلى أنّ بعض هذه الهياكل السفلية أقدم من مبنى "آيا صوفيا" الحالي الذي اكتمل بناؤه عام 537 ميلادي في عهد الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول، ومؤكداً أن المعلم القائم اليوم هو في الواقع ثالث صرح يشيَّد في هذا الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.



وتضمنت الإنجازات الميدانية التي كشف عنها فريق البحث تطهير نحو 170 متراً من مسار أثري تحت الأرض يرتبط بشارع روماني يعود للقرن الخامس الميلادي، ويمتدّ من منطقة "سراي بورنو" باتّجاه مسجد "آيا صوفيا الصغير". كما تمكّن الباحثون من إزالة الطين المتراكم منذ قرون من القسمَين العلوي والسفلي لمجمع دفن أثري أقدم من المبنى الحالي كان قد اكتُشف عام 1946، مع التعمّق في الحفر لمسافة إضافية بلغت متراً ونصف المتر أسفله.



وأعرب ديكر عن أمل الفريق في فتح أجزاء أوسع من هذه الشبكة أمام الزوار مستقبلاً، مع السعي لإقامة معرض يضمّ المكتشفات الأثرية للموقع.



يُذكر أنّ "آيا صوفيا" كانت مركزاً للمسيحية الشرقية لألف عام قبل تحويلها إلى مسجد عام 1453، ثم متحفاً عام 1935، لتعود مسجداً عام 2020. وتندرج هذه الاكتشافات ضمن سلسلة أبحاث عالمية للأنفاق القديمة، شملت مؤخراً العثور على نفق غامض في القدس وآخر يعود للعصور الوسطى في ألمانيا.