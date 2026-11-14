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الزواج بعد الأربعين... كيف تعيد الخبرة رسم معايير اختيار شريك الحياة؟
منوعات
2026-11-14 | 06:33
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الزواج بعد الأربعين... كيف تعيد الخبرة رسم معايير اختيار شريك الحياة؟
تتبدّل معايير الارتباط والزواج لدى كثيرين مع تجاوز سنّ الأربعين، إذ تنتقل الأولوية من الانجذاب العاطفي والتوقعات الرومانسية المثالية إلى البحث عن الأمان النفسي، والتوافق العملي، والقدرة على إدارة الخلافات بنضج، وفق ما تشير إليه دراسات نفسية واجتماعية.
بينما يركّز الأفراد في العشرينيات غالباً على الانجذاب الأوّلي وتشابه الاهتمامات، يفرض التقدّم في العمر وتراكم التجارب الحياتية والمهنية أسئلة أكثر واقعيةً حول احترام الحدود الشخصية، وطريقة التعامل مع الأزمات، وتقاسم المسؤوليات المالية والأسرية.
أظهرت دراسة أميركية نشرتها مجلة "علم النفس والشيخوخة" شملت 5434 شخصاً أنّ التقدّم في العمر يقلّل التركيز على الجاذبية الجسدية لصالح الرفقة والتواصل الفعّال، مع بقاء المشاعر أساساً للعلاقة.
كما تعزّز التجارب السابقة وعي الأفراد باحتياجاتهم وقدرتهم على كشف عدم التوافق مبكراً، إذ يرى المعالج النفسي بيتر بيرسون، لمجلّة "تايم"، أنّ النضج يحدّ من الاندفاع العاطفي ويوضح ما لا يمكن التنازل عنه.
في المقابل، لا يخلو الارتباط في هذه المرحلة من تحديات، إذ قد تخلق التجارب المؤلمة السابقة نوعاً من الحذر المفرط وصعوبة في منح الثقة، فضلا عن صعوبة دمج نمطي حياة مستقلين، خاصةً في حال وجود التزامات مالية أو أبناء من زيجات سابقة.
المصدر
منوعات
زواج
حب
الزواج بعد الأربعين
اختيار الشريك
نضج.
بعد 176 عاماً من انقراضها... عودة "السلاحف الفضائية"
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