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147 سنتيمتراً في مواجهة النيران… أقصر إطفائية في العالم تحوّل قامتها إلى ميزة

منوعات
2026-11-15 | 14:22
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147 سنتيمتراً في مواجهة النيران… أقصر إطفائية في العالم تحوّل قامتها إلى ميزة
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147 سنتيمتراً في مواجهة النيران… أقصر إطفائية في العالم تحوّل قامتها إلى ميزة

دخلت الأميركية أوتمن كيلسو موسوعة غينيس للأرقام القياسية بصفتها أقصر إطفائية في العالم، بطول يبلغ 147.32 سنتيمتراً، أي 4 أقدام و10 بوصات. وتعمل كيلسو ضمن جهاز الإطفاء والإنقاذ في مدينة سانت بيت بيتش بولاية فلوريدا، وقد جرى توثيق رقمها القياسي في 18 كانون الثاني 2026.
 
وبعد خمس سنوات في المهنة، جاء تسجيل الرقم بمبادرة من زملائها، الذين اعتادوا المزاح بشأن قصر قامتها، قبل أن يبحث أحدهم في إمكانية تقدّمها للحصول على اللقب، لتبدأ بعدها إجراءات التحقّق والقياس.
 
ولم تكن مكافحة الحرائق ضمن خطط كيلسو الأولى، إذ عملت في قطاع الشركات خلال معظم عشرينياتها، قبل أن تقرّر الابتعاد عن الوظائف المكتبية. وبتشجيع من أصدقاء يعملون في الإطفاء، خاضت تجربة مهنية وجدت فيها فرصة لمساعدة الآخرين وخدمة مجتمعها. وتقول إنّ أكثر ما يمنحها الرضا هو قدرتها على إحداث فرق في حياة أشخاص يمرّون بأصعب لحظاتهم.
 
ورغم التحدّيات التي يفرضها قصر قامتها، ترى كيلسو أنّه يمنحها أفضلية في بعض المهمّات، خصوصاً عند المرور عبر النوافذ الصغيرة أو الوصول إلى العلّيات والمساحات الضيّقة. ويُطلق عليها زملاؤها لقب "القرد العنكبوت" لقدرتها على التسلّق والوصول إلى الأماكن التي تتطلّب مرونة وحيلة.
 
وتؤكد أنّ مهنة الإطفاء شاقّة بدنياً ونفسياً على الجميع، مهما اختلف طولهم أو حجم أجسامهم، وأنّ التدريب والمثابرة يساعدانها على أداء مهمّاتها إلى جانب زملائها. وتأمل أن تشجّع قصّتها الآخرين على خوض تجارب جديدة، وألّا يسمحوا لأحد بتحديد قدراتهم بناءً على مظهرهم أو قامتهم.
 

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