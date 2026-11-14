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بعد 176 عاماً من انقراضها... عودة "السلاحف الفضائية"

منوعات
2026-11-14 | 06:05
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بعد 176 عاماً من انقراضها... عودة &quot;السلاحف الفضائية&quot;
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بعد 176 عاماً من انقراضها... عودة "السلاحف الفضائية"

في إنجاز بيئي لافت، نجح العلماء في إعادة سلاحف "فلوريانا" العملاقة إلى جزيرتها الأمّ في أرخبيل غالاباغوس، وذلك بعد مرور أكثر من قرن ونصف على إعلان انقراضها، في خطوة تتوّج عقوداً من الأبحاث الجينية وبرامج الإكثار في الأسر.

وشهد شهر شباط من العام 2026 إطلاق 158 سلحفاة صغيرة في جزيرة فلوريانا، بعد تزويدها بأجهزة تتبّع عبر الأقمار الصناعية، والاستعانة ببيانات من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" لتحديد البيئات الأكثر ملاءمةً لمعيشتها وتكاثرها مستقبلاً.

وتعود جذور هذه القصة إلى القرن السادس عشر، حين حوّل القراصنة وصائدو الحيتان سلاحف غالاباغوس العملاقة إلى مخزون غذائي حيّ على متن سفنهم، مستغلّين قدرتها الفريدة على البقاء لعام كامل دون طعام أو ماء. وخلال قرنَين فقط، فُقِدَ ما بين 100 ألف و200 ألف سلحفاة من الأرخبيل، وكانت سلالة "فلوريانا" ذات القوقعة الشبيهة بالسرج أولى الضحايا، حيث انقرضت قرابة عام 1850.

إلّا أنّ مفاجأة علمية قلبت الموازين عام 2000، إذ عثرت بعثة استكشافية قرب بركان "وولف" شمال جزيرة إيزابيلا على سلاحف ذات أشكال غير مألوفة. وكشفت التحاليل الوراثية في جامعة ييل أنّ هذه السلاحف تحمل جينات سلالة "فلوريانا" المنقرضة، مرجّحةً أنّ البحّارة القدامى ألقوا بها هناك لتخفيف حمولة سفنهم قبل الإبحار في المحيط الهادئ.

وعلى إثر هذا الاكتشاف، نُقلت 19 سلحفاة من البركان إلى مركز "فاوستو ليرينا" لتربية السلاحف، حيث خضعت لبرامج إكثار دقيقة تعتمد على التحكّم بدرجات حرارة الحاضنات لتحديد جنس الصغار. وأثمرت هذه الجهود عن إنتاج نحو 800 سلحفاة صغيرة، تتلقّى رعاية مكثّفة في سنواتها الأولى لحمايتها من الافتراس نظراً لصغر حجمها الذي لا يتعدى 9 سنتيمترات.
ورغم أنّ السلاحف المُطلقة هجينة، يأمل العلماء في العثور على أفراد نقية قرب البركان نظراً لعمرها الذي يتجاوز القرن.

وتكتسب عودة هذه الكائنات، التي يصل وزنها إلى 400 كيلوغرام، أهمية كبرى كـ"مهندسة للنظام البيئي"، إذ تفتح المسارات النباتية وتنشر البذور لمسافات طويلة.

ويتوّج هذا الإنجاز جهود حماية استمرّت 6 عقود أعادت أكثر من 9,000 سلحفاة للبرية، مؤكداً إمكانية تصحيح أخطاء الماضي تجاه الطبيعة بالعلم والإرادة.
 

منوعات

سلاحف عملاقة

السلاحف الفضائية

انقراض

بيئة

طبيعة

حيوانات.

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