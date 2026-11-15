تهنئة من ويليام وكيت ولقاء مع إلتون جون… الملك تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ78

هنّأ أمير وأميرة ويلز، الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، الملك تشارلز الثالث بعيد ميلاده الـ78، الذي صادف في 14 تشرين الثاني، عبر رسالة نشراها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعاد الزوجان نشر صورة للملك برفقة المغنّي البريطاني إلتون جون، أرفقاها بتمنياتهما لجلالته بعيد ميلاد سعيد.

وبدأ الملك احتفالاته قبل يوم من المناسبة، بزيارة إلى كرويدون في جنوب لندن، حيث شارك في إحياء الذكرى الـ750 لانطلاق سوق شارع سَري، وقطع قالب حلوى احتفاءً بالمناسبتين. كما زار مدرسة "بريت" للفنون الأدائية والتكنولوجيا، والتقى طلابها والعاملين فيها والمؤلّف الموسيقي أندرو لويد ويبر.

وشهد عيد ميلاده بثّ حلقة خاصة من برنامج إلتون جون الإذاعي "Rocket Hour" على "Apple Music 1". وتضمّنت الحلقة حواراً سُجّل في تشرين الأول، تناول دور الموسيقى في دعم مؤسسة "صندوق الملك"، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها، إلى جانب قائمة موسيقية لفنانين ساندوا المؤسسة، من بينهم راي وسكاي نيومان.

وتخلّل اللقاء تبادل طريف بين الملك وإلتون جون بشأن التقدّم في السنّ، خلال استذكارهما حفلاً خيرياً أُقيم عام 1986. وأشاد تشارلز برسالة الصمود التي تحملها أغنية "I'm Still Standing"، مؤكداً أنّ المؤسسة تواصل أداء رسالتها بعد عقود من ذلك الحفل.

ووُلد تشارلز في 14 تشرين الثاني 1948، ويحتفل بعيد ميلاده في مناسبتين سنوياً: تاريخ ميلاده الفعلي في تشرين الثاني، والاحتفال الرسمي ضمن مراسم "Trooping the Colour" في حزيران. وتشمل المراسم عرضاً عسكرياً، يتبعه ظهور أفراد العائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام لمتابعة العرض الجوي. ويُقام الاحتفال الرسمي في حزيران لزيادة فرص ملاءمة الأحوال الجوية للمراسم الخارجية.