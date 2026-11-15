الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
تهنئة من ويليام وكيت ولقاء مع إلتون جون… الملك تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ78
منوعات
2026-11-15 | 14:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تهنئة من ويليام وكيت ولقاء مع إلتون جون… الملك تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ78
هنّأ أمير وأميرة ويلز، الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، الملك تشارلز الثالث بعيد ميلاده الـ78، الذي صادف في 14 تشرين الثاني، عبر رسالة نشراها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعاد الزوجان نشر صورة للملك برفقة المغنّي البريطاني إلتون جون، أرفقاها بتمنياتهما لجلالته بعيد ميلاد سعيد.
وبدأ الملك احتفالاته قبل يوم من المناسبة، بزيارة إلى كرويدون في جنوب لندن، حيث شارك في إحياء الذكرى الـ750 لانطلاق سوق شارع سَري، وقطع قالب حلوى احتفاءً بالمناسبتين. كما زار مدرسة "بريت" للفنون الأدائية والتكنولوجيا، والتقى طلابها والعاملين فيها والمؤلّف الموسيقي أندرو لويد ويبر.
وشهد عيد ميلاده بثّ حلقة خاصة من برنامج إلتون جون الإذاعي "Rocket Hour" على "Apple Music 1". وتضمّنت الحلقة حواراً سُجّل في تشرين الأول، تناول دور الموسيقى في دعم مؤسسة "صندوق الملك"، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها، إلى جانب قائمة موسيقية لفنانين ساندوا المؤسسة، من بينهم راي وسكاي نيومان.
وتخلّل اللقاء تبادل طريف بين الملك وإلتون جون بشأن التقدّم في السنّ، خلال استذكارهما حفلاً خيرياً أُقيم عام 1986. وأشاد تشارلز برسالة الصمود التي تحملها أغنية "I'm Still Standing"، مؤكداً أنّ المؤسسة تواصل أداء رسالتها بعد عقود من ذلك الحفل.
ووُلد تشارلز في 14 تشرين الثاني 1948، ويحتفل بعيد ميلاده في مناسبتين سنوياً: تاريخ ميلاده الفعلي في تشرين الثاني، والاحتفال الرسمي ضمن مراسم "Trooping the Colour" في حزيران. وتشمل المراسم عرضاً عسكرياً، يتبعه ظهور أفراد العائلة المالكة على شرفة قصر باكنغهام لمتابعة العرض الجوي. ويُقام الاحتفال الرسمي في حزيران لزيادة فرص ملاءمة الأحوال الجوية للمراسم الخارجية.
المصدر
منوعات
أمير
أميرة ويلز
الأمير ويليام
زوجته
كيت ميدلتون
الملك تشارلز الثالث
عيد ميلاد
مواقع التواصل الاجتماعي
لندن
بريطانيا.
147 سنتيمتراً في مواجهة النيران… أقصر إطفائية في العالم تحوّل قامتها إلى ميزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2026-10-11
ستيفاني عطالله تحتفل بعيد ميلادها على الطريقة اللبنانية برفقة زوجها والأصدقاء (فيديو)
فنّ
2026-10-11
ستيفاني عطالله تحتفل بعيد ميلادها على الطريقة اللبنانية برفقة زوجها والأصدقاء (فيديو)
0
فنّ
2026-11-05
"كل شوارع البترون محفورة بقلبي"... جورج خبّاز يحتفل بعيد ميلاده برسالة مؤثرة بعد إطلاق اسمه على أحد شوارع المدينة
فنّ
2026-11-05
"كل شوارع البترون محفورة بقلبي"... جورج خبّاز يحتفل بعيد ميلاده برسالة مؤثرة بعد إطلاق اسمه على أحد شوارع المدينة
0
منوعات
2026-09-30
المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون يحتفل بعيد القديس يوحنا الحبيب ويُحيي 5 سنوات من "الطب بإنسانية"
منوعات
2026-09-30
المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون يحتفل بعيد القديس يوحنا الحبيب ويُحيي 5 سنوات من "الطب بإنسانية"
0
فنّ
2026-10-14
"كم أنا محظوظ"... ناصيف زيتون يحتفل بعيد ميلاد دانييلا رحمة بكلمات رومانسية
فنّ
2026-10-14
"كم أنا محظوظ"... ناصيف زيتون يحتفل بعيد ميلاد دانييلا رحمة بكلمات رومانسية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:22
147 سنتيمتراً في مواجهة النيران… أقصر إطفائية في العالم تحوّل قامتها إلى ميزة
منوعات
14:22
147 سنتيمتراً في مواجهة النيران… أقصر إطفائية في العالم تحوّل قامتها إلى ميزة
0
منوعات
2026-11-14
الزواج بعد الأربعين... كيف تعيد الخبرة رسم معايير اختيار شريك الحياة؟
منوعات
2026-11-14
الزواج بعد الأربعين... كيف تعيد الخبرة رسم معايير اختيار شريك الحياة؟
0
منوعات
2026-11-14
بعد 176 عاماً من انقراضها... عودة "السلاحف الفضائية"
منوعات
2026-11-14
بعد 176 عاماً من انقراضها... عودة "السلاحف الفضائية"
0
صحة وتغذية
2026-11-13
أخصائية نفسية للأهل: كفى هوساً بالمثالية... أبناؤكم بخير!
صحة وتغذية
2026-11-13
أخصائية نفسية للأهل: كفى هوساً بالمثالية... أبناؤكم بخير!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-21
بعد تسجيل حالتي تسمّم... وزارة الصحة تحذّر من مخاطر تناول الفطر البري
أخبار لبنان
2026-10-21
بعد تسجيل حالتي تسمّم... وزارة الصحة تحذّر من مخاطر تناول الفطر البري
0
رياضة
2026-10-25
الكلاسيكو اليوم... كل ما يجب معرفته عن الصراع التاريخي بين برشلونة وريال مدريد
رياضة
2026-10-25
الكلاسيكو اليوم... كل ما يجب معرفته عن الصراع التاريخي بين برشلونة وريال مدريد
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-11
المونديال على الأبواب... وأهل الـLBCI يكشفون منتخباتهم المفضلة
تقارير نشرة الاخبار
2026-06-11
المونديال على الأبواب... وأهل الـLBCI يكشفون منتخباتهم المفضلة
0
أخبار دولية
2026-09-25
اجتماع لقادة جيوش الدول الأطراف في الرياض
أخبار دولية
2026-09-25
اجتماع لقادة جيوش الدول الأطراف في الرياض
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:58
هكذا يستعدّ منتخب لبنان لمواجهة نافذة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة...
رياضة
13:58
هكذا يستعدّ منتخب لبنان لمواجهة نافذة التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
لتفادي الإزدحام... مرفأ بيروت يفتح أبوابه للتجّار يوم السبت
تقارير نشرة الاخبار
13:51
لتفادي الإزدحام... مرفأ بيروت يفتح أبوابه للتجّار يوم السبت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الخليج إلى باب المندب.. تحركات دبلوماسية ومخاوف من اتساع المواجهة بين واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الخليج إلى باب المندب.. تحركات دبلوماسية ومخاوف من اتساع المواجهة بين واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
نتنياهو يناور سياسياً وسط مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
نتنياهو يناور سياسياً وسط مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحجار في دمشق والأمن يتصدّر المحادثات
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحجار في دمشق والأمن يتصدّر المحادثات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للـLBCI: القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية الأساسية لأي ترتيبات مستقبلية في جنوب لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:13
نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للـLBCI: القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية الأساسية لأي ترتيبات مستقبلية في جنوب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
والتز في بيروت: أي قوة للجنوب وبشروط من؟
تقارير نشرة الاخبار
13:12
والتز في بيروت: أي قوة للجنوب وبشروط من؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:46
انخفاض تدريجيّ بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:46
انخفاض تدريجيّ بدرجات الحرارة
2
أمن وقضاء
11:19
ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش
أمن وقضاء
11:19
ضبط صواريخ وأسلحة ومخدرات وتوقيف أحد أخطر المطلوبين بعد تبادل لإطلاق النار في عملية نوعية للجيش
3
خبر عاجل
11:13
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع
خبر عاجل
11:13
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون استقبل بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وعرض معه الأوضاع
4
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
ضرائب قديمة تعود لتهدّد الودائع
5
أخبار لبنان
10:17
فوز مرشحة "تيار المستقبل" مايا شهاب بعضوية نقابة محامي بيروت
أخبار لبنان
10:17
فوز مرشحة "تيار المستقبل" مايا شهاب بعضوية نقابة محامي بيروت
6
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:54
طيران الشرق الأوسط: طائرات جديدة ووجهات السفر ستتوسع
7
خبر عاجل
09:11
معلومات للـLBCI: بدء المباحثات اللبنانية القطرية في الدوحة لبحث ملف قطاع الكهرباء في لبنان
خبر عاجل
09:11
معلومات للـLBCI: بدء المباحثات اللبنانية القطرية في الدوحة لبحث ملف قطاع الكهرباء في لبنان
8
مقدمة نشرة الاخبار
12:26
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:26
مقدمة النشرة المسائية 15-11-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More