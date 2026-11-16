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3 علامات قد تظهر قبل الوفاة بـ24 ساعة... ممرضة تكشف التفاصيل!

منوعات
2026-11-16 | 09:27
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3 علامات قد تظهر قبل الوفاة بـ24 ساعة... ممرضة تكشف التفاصيل!
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3 علامات قد تظهر قبل الوفاة بـ24 ساعة... ممرضة تكشف التفاصيل!

كشفت ممرضة متخصصة في الرعاية التلطيفية عن 3 علامات قد تظهر لدى بعض المرضى خلال الساعات الـ24 الأخيرة من حياتهم، مشيرةً إلى أن فهم هذه التغيّرات قد يساعد العائلات على التعامل مع اللحظات الأخيرة لأحبّائهم بقدر أقل من الخوف والقلق.

وبحسب موقع "Stars Insider"، تحدّثت الممرضة الأميركية جولي مكفادن، التي تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في مجال رعاية المرضى في المراحل الأخيرة من حياتهم، عن بعض التغيّرات الجسدية والسلوكية التي لاحظتها لدى المرضى قبل وفاتهم.

فما هي العلامات الثلاث؟

1- تغيّرات في نمط التنفّس: قد يصبح تنفّس المريض أبطأ وأقل انتظاماً، مع فترات توقّف طويلة بين الأنفاس، وقد تظهر في المراحل الأخيرة شهقات متباعدة نتيجة التغيّرات التي تطرأ على وظائف الجسم.

2- نظرة العين الثابتة: قد تبدو عينا المريض مفتوحتين أو زجاجيتين، مع تحديق ثابت في نقطة معيّنة من دون التركيز على ما يحيط به، وهي حالة تصفها الممرضة بـ"نظرة الموت"، وترافق أحياناً تراجع مستوى الوعي.

3- فقدان الوعي والاستجابة: قد يدخل المريض في حالة من فقدان الوعي العميق، بحيث يتوقّف عن الاستجابة للأصوات أو المحاولات لإيقاظه، رغم احتمال استمرار قدرته على سماع بعض الأصوات المحيطة به.

وأوضحت مكفادن أن هذه التغيّرات تُعدّ من الظواهر التي قد ترافق المرحلة الأخيرة من الحياة، لكنها لا تظهر بالضرورة لدى جميع المرضى، كما أن توقيت حدوثها يختلف من شخص إلى آخر.

وفي هذا السياق، تؤكد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) أن الساعات والأيام الأخيرة من الحياة قد تترافق مع تغيّرات في التنفّس والوعي والشهية، مشدّدةً على أن هذه العلامات لا تسمح وحدها بالتنبّؤ الدقيق بموعد الوفاة.

ويشير الخبراء إلى أهمية توفير الرعاية المناسبة والراحة النفسية والجسدية للمرضى في هذه المرحلة، إلى جانب دعم عائلاتهم ومساعدتهم على فهم التغيّرات الطبيعية التي قد تطرأ على أحبّائهم.

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