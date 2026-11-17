لغز 400 عام ينكشف: فكّ شيفرة قفل سفينة غارقة منذ أربعة قرون

‎بعد 4 قرون قضاها قفل نحاسي صغير تحت الرمال قبالة ساحل ويلز، على امتداد الحدود الغربية لبريطانيا المطلة على البحر، كشف أخيرًا عن أسراره الخفية بفضل التقنيات الحديثة للتصوير بالأشعة السينية، ليفتح الباب أمام لغز تاريخي جديد.



ويعود هذا القفل إلى ليلة عاصفة في كانون الأوّل من عام 1583، حين ابتلع البحر سفينة تجارية بريطانية تُدعى "آن فرانسيس" ومعها حمولتها وأسرار طاقمها، وعلى رأسهم مالكها التاجر والمهرّب "فرانسيس شاكستون" الذي كان يوهم الجميع بأنّ سفينته تبحر نحو الساحل الإنكليزي بينما كانت متّجهةً لإسبانيا.



وبين عامَي 1996 و2017، عثر الهاوي بيتر هيوز على القفل وجزء كبير من الكنز متضمّنًا عملات ذهبية وفضية باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن على شاطئ "مارغام".



وانتقل القفل لاحقًا إلى متحف ويلز الوطني، حيث تعاون الباحثون مع جامعة كارديف مستخدمين تقنية التصوير المقطعي المحوسب الدقيق لالتقاط آلاف الصور بالأشعة السينية وجمعها في نموذج رقمي ثلاثي الأبعاد، تمكنوا من خلاله من مطابقة النتوءات الداخلية بالأحرف الخارجية وفتح القفل أخيرًا على كلمة "ANCE".



وعلى الرغم من نجاح هذه التقنية في حل شيفرة عمرها 400 عام، إلا أنّ الباحثين بقوا أمام تساؤل يحيّرهم حول الدلالة الحقيقية التي كان يعنيها هذا الرمز لمالكه الأصلي في ذلك العصر.