"ندوة الكسليك" الثانية تجمع أرسلان وسعيد تحت عنوان "83 عامًا من الإستقلال... لبنان إلى أين؟" (صور)

عقدت جامعة الروح القدس – الكسليك ندوتها الثانية تحت عنوان: "83 عامًا من الإستقلال... لبنان إلى أين؟"، ضمن سلسلة "ندوة الكسليك" الشهرية، فجمعت رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان ورئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق الدكتور فارس سعيد، في حوار أداره الإعلامي داني حداد، وسط حضور كثيف ضم وزراء ونوابًا وشخصيات سياسية ودينية وإعلامية وتربوية وطلابًا، إلى جانب رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل.

استُهلّت الندوة بالنشيد الوطني اللبناني كاملًا، ثم ألقى مدير المكتبة في الجامعة الأب فادي كميد كلمة رحّب فيها بالحضور.

أرسلان

وفي مداخلته، دعا أرسلان إلى إطلاق حوار وطني صادق بين اللبنانيين، معتبرًا أن المناسبة الوطنية تشكّل فرصة لتأسيس مرحلة جديدة من الحوار المسؤول، بعيدًا من المزايدات والخطابات الأحادية والتكاذب الذي اعتبر أنه أوصل البلاد إلى أزمتها الراهنة.وشدّد أرسلان على أن معظم الحوارات التي عُقدت سابقًا تحت عنوان إنقاذ الدولة والوطن لم تكن حوارات فعلية، بل اقتصرت على تعدّد الخطب الأحادية من دون أي تفاعل حقيقي بين الأفكار والطروحات، لافتًا إلى أنه، ومن خلال مشاركته في معظم تلك اللقاءات، يستطيع الجزم بأنه لم يشهد جلسة حوار واحدة بالمعنى الحقيقي للكلمة.

وأكد أن لبنان وطن لجميع أبنائه من دون تمييز أو تفضيل، وفقًا لما ينص عليه الدستور، معتبرًا أن عدم قدرة اللبنانيين على التحاور، حتى في أخطر الظروف والمنعطفات التاريخية التي بات فيها وجود الوطن نفسه موضع تساؤل، يضع الكيان اللبناني أمام خطر الزوال.

ورأى أن اللبنانيين يصبحون شركاء في مشروع إلغاء وطنهم ما داموا عاجزين عن إقامة حوار صادق يطوي نهائيًا صفحات التكاذب والفساد والإجرام والإفساد. وفي هذا السياق، حذّر أرسلان من أن التكاذب يقتل الحياة الوطنية، وأن الفساد بلغ حدّ ترسيخ نفسه كأنه حالة دائمة وحتمية، حتى بات جزءًا لا يتجزأ من تركيبة الدولة وممارساتها.

واستشهد أرسلان برسالة للبابا بنديكتوس السادس عشر، وتحديدًا الفقرة الرابعة عشرة من رسالته بعنوان: "الحرية الدينية، درب السلام"، الصادرة بمناسبة الاحتفال بيوم السلام العالمي لعام 2011، والتي تناول فيها واقع الحوار بين الشعوب، متمنيًا وضع حد للعدائية والأحكام المسبقة تجاه المسيحيين في الغرب، ولا سيما في أوروبا، ومصالحة القارة مع جذورها المسيحية، بما يتيح لها اختبار العدالة والوفاق والسلام من خلال حوار صادق مع جميع الشعوب.

ودعا إلى التمعّن في مضمون هذا النص، معتبرًا أنه يسلّط الضوء على غياب الحوار الصادق وما يترتب عليه من تداعيات، ومشيرًا إلى أن نتائجه قد تكون كارثية في المرحلة المقبلة. وتساءل عمّا إذا كان هذا الواقع لا ينطبق أيضًا على لبنان، في ظل ما وصفه بتداعيات الكذب والتكاذب اللذين يحكمان مختلف جوانب الحياة العامة.

وتناول أرسلان مسألة الطائفية، معتبرًا أن وجود الطوائف في إطار ممارسة الإيمان الواحد هو نعمة من نعم الله، لما يكرّسه من احترام لتعدد الآراء، إلا أن اللبنانيين، بحسب تعبيره، حوّلوا هذه النعمة بفعل التكاذب إلى متاريس تفتّت المجتمع وتباعد بين أبنائه.

ورأى أن هذه المتاريس تحوّلت إلى ما يشبه المعتقلات التي تجرّد الإنسان من شخصيته وحقوقه، وتمنح شرعية للأمر الواقع القائم على عدم تطبيق الدستور واحتقاره، الأمر الذي أدى إلى تعطيل الدولة وتفريغ مؤسساتها من مضمونها.واعتبر أن الجمهورية اللبنانية باتت، في الواقع العملي، محكومة بنظامين: الأول غير مكتوب، بما يشكّله ذلك من تشويه لمفهوم العرف والأعراف، والثاني منصوص عليه في الدستور المكتوب، لكنه معلّق وغير مطلّق، فيما يستخدم حكام ما، وصفهم بـ "المعتقلات"، النصوص الدستورية وفق مصالحهم، ويستبيحون كل شيء، من المقدسات وصولًا إلى لقمة عيش أفقر الفقراء.

ووصف الجمهورية اللبنانية بأنها أصبحت أشبه بـ "أرخبيل من المعتقلات الطائفية والمذهبية"، معتبرًا أن هذا الواقع لا يمكن أن يستمر إلا من خلال استمرار الكذب والتكاذب.

وختم بالتشديد على أن استمرار هذا النهج يهدّد بزوال الكيان اللبناني، داعيًا اللبنانيين، بوصفهم أبناء وطنه الأول والأخير، إلى الاختيار بين الاستمرار في واقع الانقسام والتكاذب أو التوجه نحو حوار وطني صادق يشكّل مدخلًا لإنقاذ الوطن قبل فوات الأوان.

سعيد

وقدّم سعيد قراءة تاريخية لمسار قيام لبنان الكبير واستقلاله عام 1943، رافضًا اختزال التجربة اللبنانية بمشروع طائفي أو نسب الاستقلال إلى فئة بعينها، ومؤكدًا أنه جاء نتيجة توافق وطني مشترك.

وتوقف عند السردية التي حصرت نشأة لبنان بمشروع مسيحي وماروني، معتبرًا أنها عمّقت الانقسامات وسوء الفهم بين اللبنانيين.وأشار إلى أن قيام لبنان الكبير والاستقلال شكّلا ثمرة لقاء أقليتين متضامنتين في خيارهما الوطني، في مقابل انقسام الأكثرية بين مؤيدي الانتداب الفرنسي وأنصار الانضمام إلى سوريا الكبرى.

واستشهد بمقولة جورج نقاش :"سلبيتان لا تصنعان إيجابية"، للدلالة على غياب رؤية مشتركة لما يريده اللبنانيون معًا.ولفت إلى أن هذه المعضلة رافقت لبنان في محطات تاريخية عدة، من أحداث 1958 إلى الحرب اللبنانية (1975-1990)، قبل أن يأتي اتفاق الطائف ليعيد تثبيت الصيغة الوطنية، مؤكدًا أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والانتماء.وفي هذا الإطار، شدد على أن اتفاق الطائف أعاد بناء الصيغة اللبنانية على قاعدة الشراكة والتوازن والعدالة والإنصاف، واضعًا إياها على ركيزتين متكاملتين بدلًا من قيامها على رواية أحادية.

واعتبر أن هذا الاتفاق يشكل الإطار القادر على ضمان حقوق المواطنين والجماعات، إذا جرى تطبيقه بصورة كاملة، من خلال مجلس نيابي محرر من القيد الطائفي ومجلس شيوخ منتخب على أساس طائفي يؤمّن الضمانات للمكونات اللبنانية.وانتقل سعيد إلى التحولات التي يشهدها الشرق الأوسط، معتبرًا أن المنطقة تدخل مرحلة تاريخية جديدة تعيد رسم خرائط النفوذ السياسي والاقتصادي والعلاقات بين الدول، في ظل اصطفافات دولية متجددة وتنافس متصاعد بين الولايات المتحدة والصين.

وفي ضوء هذه المتغيرات، رأى أن الدور التقليدي للبنان بوصفه مركزًا للخدمات المالية والتجارية والطبية في المنطقة قد انتهى، مستعيدًا محطات تاريخية أسهمت في ترسيخ هذا الدور، من قانون السرية المصرفية عام 1956 إلى إقفال قناة السويس عام 1967، وما رافقه من تعزيز لموقع مرفأ بيروت، فضلًا عن الإنجازات الطبية التي عرفها لبنان في تلك المرحلة، معتبرًا أنه حل مكان هذا الدور اختصاص جديد هو "أسلوب عيش لبناني"، بسبب التنوع الطائفي والثقافي والجغرافي.ودعا الشباب اللبناني، سواء الموجود في لبنان أو في الخارج، إلى المساهمة في إعادة صياغة دور البلاد من خلال شراكات ثقافية ومهنية وسياسية واجتماعية، تنطلق من التجربة اللبنانية وتستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، استشهد بالتحديات التي تواجهها فرنسا، رغم علمانيتها ولا مركزيتها الإدارية، في إدارة التنوع داخل مجتمعها، ولا سيما في ما يتعلق بالمواطنين الفرنسيين ذوي الأصول العربية والإسلامية، معتبرًا أن تجربة العيش المشترك باتت تطرح أسئلة تتجاوز لبنان، وتكتسب أهمية متزايدة في عدد من المجتمعات الغربية.

وأكد سعيد تمسكه باتفاق الطائف باعتباره الخيار القادر على تنظيم العلاقة بين المواطنين والجماعات، مشيرًا إلى أن التطبيق الانتقائي للدستور خلال مرحلتي الوصاية السورية والإيرانية لم يؤدِّ إلى المصالحة أو الإصلاح التدريجي، بل ساهم في تعميق الهواجس والشكوك وتوسيع الانقسامات.

ودعا الجامعات اللبنانية، بمختلف أحجامها، إلى جانب نقابات المهن الحرة والقطاعات الإنتاجية والتجارية، إلى المبادرة لعقد لقاءات مشتركة والتفكير في صيغ جديدة تساعد لبنان على استعادة موقعه ضمن منظومة المصالح العربية الناشئة.

وفي البعد الروحي والوطني لمداخلته، وصف سعيد كلمته بأنها شهادة مارونية ولبنانية وعربية، مستحضرًا وثيقة المجمع البطريركي الماروني لعام 2006، التي تناولت التجربة اللبنانية من منظور إيماني مسيحي، وأكدت أن خيار العيش المشترك في لبنان الكبير لم ينطلق من مصلحة أنانية، بل من إيمان يدعو إلى الشهادة من خلال العيش مع الآخر المختلف والانفتاح عليه، بدل الانعزال خلف أسوار الجماعة.

وفي حديثه عن دور المسيحيين في لبنان، شدد سعيد على أن التحدي لا يكمن في الخوف من التحول إلى أقلية عددية، بل في الخشية من فقدان الرسالة. وأكد أن لبنان لا يحتاج إلى أكثرية تنتصر على أقلية أو أقلية تعيش في مواجهة أكثرية، بل إلى جماعات متساوية في الكرامة والحقوق والمسؤوليات.وأضاف أن قوة الجماعات لا تقاس بأعدادها وحدها، مستحضرًا المعنى الإنجيلي الذي يجعل من الأقلية قادرة على امتلاك قوة الرسالة، وأن تكون "ملح الأرض ونور العالم".

ورأى أن التحدي أمام المسيحيين هو ألا يتحول وجودهم إلى مجرد سعي لحماية الذات، بل أن يكون وجودًا فاعلًا يحمل معنى للإيمان ويؤدي دورًا في بناء وطن يتسع لجميع أبنائه.

وختم سعيد مداخلته بالتعبير عن أمله في أن تفضي الندوة إلى صياغة بطاقة تعريف جديدة تتلاقى مع مشروع السلام الذي طرحه البابا، داعيًا إلى إطلاق ورشة عمل مشتركة تجمع مثقفين وسياسيين لبنانيين وعربًا، بهدف وضع بطاقة تعريف لعروبة حديثة وعصرية تتسع للجميع، ولا ترتكز على الدين أو الانتماء السياسي.