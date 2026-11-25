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كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس الكسليك تحتفل بستين عامًا على تأسيسها بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية
منوعات
2026-11-25 | 07:24
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كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس الكسليك تحتفل بستين عامًا على تأسيسها بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية
احتفلت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك بالذكرى الستين لتأسيسها، تحت شعار "ستة عقود وإرث راسخ" (Six Decades, One Lasting Legacy)، في احتفال أقيم في فندق لورويال – ضبية، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والأكاديمية والاجتماعية، إلى جانب رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل وأعضاء مجلسها وعميدة الكلية د. دانيال خليفة فريحة، وأساتذتها وإدارييها.
وجمع الاحتفال خرّيجي الكلية الذين برزوا في مجالات عدة، من بينهم نواب وشخصيات اقتصادية ورجال أعمال، إلى جانب شركاء الجامعة وأصدقائها، في مناسبة شكّلت محطة لاستعادة مسيرة ستة عقود من العطاء والإنجازات، والاحتفاء بالأجيال التي أسهمت في ترسيخ مكانة الكلية وحضورها في الحياة الاقتصادية والمهنية.
وتخلّل الاحتفال تكريم تسعة من أعضاء الهيئة التعليمية، تقديرًا لمسيرتهم الأكاديمية وعطاءاتهم في التعليم والبحث العلمي، وما قدّموه من جهود وإسهامات في تطوير الكلية ومرافقة أجيال من طلابها، وتعزيز حضورها الأكاديمي والمهني.
فريحة
ومن جهتها، رأت عميدة الكلية د. دانيال خليفة فريحة "أن الذكرى الستين أكثر من مجرد مناسبة، فهي قصة كتبتها أجيال من الطلاب والأساتذة والعمداء والخريجين والموظفين والشركاء الذين آمنوا برسالة الكلية القائمة على الأخلاق والقيم والمسؤولية الاجتماعية. وتوجّهت بالشكر إلى العمداء الذين تعاقبوا على قيادتها، وإلى الأساتذة والإداريين والخريجين والشركاء، وإلى الرهبانية اللبنانية المارونية وقيادة الجامعة".
وشددت على "أن التحولات المتسارعة، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي وظهور مهن جديدة وتبدّل متطلبات سوق العمل، تفرض تطوير برامج الكلية وتجاربها التعليمية، بما يمكّن خريجيها من الإسهام بفاعلية منذ بداية مسيرتهم المهنية ومواصلة التعلّم".
وأكدت "أن هدف التعليم يبقى إعداد مهنيين أكفاء وقادة واعين، يحققون النجاح بنزاهة، ويدركون الأثر الذي يمكنهم إحداثه في مؤسساتهم ومجتمعاتهم ووطنهم، مجددةً التزام الكلية تجاه الأجيال المقبلة".
الأب مكرزل
وبالمناسبة، ألقى رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل كلمة أكد فيها "أن رسالة الكلية لا تقتصر على تعليم الطلاب أسس الربح والاستثمار والإدارة وتحقيق النجاح، بل تتخطاها إلى بناء الإنسان وتربيته على القيم والمسؤولية والعطاء".
وأشار إلى "أن الكلية تعلّم طلابها كيفية استثمار مواهبهم وإدارة مواردهم واتخاذ القرارات الصائبة، انطلاقًا من إدراك أن الوقت من ذهب، وأن لكل قرار كلفة، ولكل استثمار مردودًا، وأن الإدارة الناجحة هي التي تتمكن من تحقيق أفضل النتائج".
ووجّه الأب مكرزل تحية تقدير وامتنان إلى جميع الذين أسّسوا الكلية وأسهموا في بناء مسيرتها، من عمداء وأساتذة وموظفين سابقين وحاليين، مشيدًا بتفانيهم وتضحياتهم وإخلاصهم في خدمة المؤسسة وطلابها، ومؤكدًا أنهم لم يقتصروا على نقل المعرفة وتعليم أصول الإدارة والاستثمار، بل استثمروا في الإنسان وأجيال المستقبل، مقدّمين عطاءً يتجاوز حسابات الربح والخسارة.
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