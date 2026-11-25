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منظمة IAA - فرع لبنان تحتفل بمرور 65 عاماً على تأسيسها... تكريم 12 شخصية رائدة في قطاع الإعلان وإدراج علامة تجارية لبنانية للمرة الأولى
منوعات
2026-11-25 | 07:31
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منظمة IAA - فرع لبنان تحتفل بمرور 65 عاماً على تأسيسها... تكريم 12 شخصية رائدة في قطاع الإعلان وإدراج علامة تجارية لبنانية للمرة الأولى
احتفلت المنظمة الدولية للإعلان (IAA) – فرع لبنان بمرور 65 عاماً على تأسيسها، مستعيدةً مسيرةً حافلة بالإنجازات والإسهامات في تطوير قطاعات الإعلان والإعلام والتواصل في لبنان، وذلك خلال النسخة الثالثة من حفل "IAA Lebanon Hall of Fame"، الذي أُقيم في "Music Hall".
ويهدف هذا الحفل إلى تكريم روّاد تركت مواهبهم ورؤيتهم وقيادتهم والتزامهم بصماتٍ بارزة في قطاعَي الإعلان والإعلام، وأسهموا في رسم ملامحهما وتطويرهما في لبنان.
تكريم شخصيات رائدة ساهمت في بناء القطاع
وقد بات حفل "IAA Lebanon Hall of Fame" منذ تأسيسه في العام 2024 من أبرز المحطات السنوية في قطاع الإعلان في لبنان. وشهدت النسخة الأولى تكريم 17 شخصية من روّاد القطاع، فيما تم تكريم 15 شخصية في النسخة الثانية في العام 2025.
أما النسخة الثالثة من الحفل فشهدت هذا العام انضمام 12 اسماً جديداً يمثّلون أجيالاً واختصاصات متنوعة في قطاعَي الإعلان والإعلام، وهم: ماهر عشي، جو عياش، بيار الشويري، بيار الضاهر، روني جزار، إيلي خوري، فيليب سكاف، داني ريشا، غبريال المرّ، أنطونيو فنشنتي، جبران تويني وبشارة مزنّر. وللمرة الأولى، كرّم حفل «IAA Lebanon Hall of Fame» علامة تجارية لبنانية، وهي Exoticaتقديراً لمساهمتها في تاريخ القطاع وتطوّره.
تعكس الشخصيات المكرّمة تنوّع هذا القطاع وتعدّد الأدوار والاختصاصات فيه والتي كان لها دور في مسيرة تطوّره ونموّه. وتمثّل هذه الأسماء مجتمعةً جزءاً أساسياً من تاريخ الإعلان والإعلام في لبنان.
كما يشكّل استحداث فئة خاصة بالعلامات التجارية فصلاً جديداً، اذ تؤكد "المنظمة" من خلال تكريم Exotica أن تاريخ أي قطاع لا تصنعه الوكالات والعاملون فيها فحسب، بل تبقى العلامات التجارية جزءا اساسيا في كتابته، اضافة الى وسائل الإعلام والمؤسسات التي اغنت المشهد الابداعي ورسّخت أثره الثقافي.
65 عاماً من الاستمرارية والمثابرة والتضامن
وأكد رئيس المنظمة الدولية للإعلان – فرع لبنان، ناجي بولس، أن الذكرى الـ65 لتأسيس المنظمة تشكّل مناسبة لاستذكار مسيرتها والتوقف عند أبرز محطاتها، وتجديد التأكيد على القيم التي مكّنتها من مواصلة رسالتها على مرّ السنوات.
وقال بولس: "بعد 65 عاماً على تأسيس فرع لبنان، نواصل هذه المسيرة بكل فخر واعتزاز. فالاستمرارية والمثابرة والتضامن هي الركائز الأساسية لنجاحنا. لقد تعلّمنا من الجيل الذي سبقنا، وتسلمنا مؤسسة عمل مؤسسوها على بنائها والدفاع عنها وتطويرها. واليوم، أصبحت المنظمة الدولية للإعلان – فرع لبنان من بين المؤسسات الأكثر احتراماً وتقديراً في مهنتنا، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".
من العام 1961 حتى اليوم
تعود بدايات المنظمة الدولية للإعلان – فرع لبنان إلى العام 1961، حين أطلقت مجموعة من المتخصصين اللبنانيين في قطاع الإعلان هذه الخطوة الريادية في مرحلة كان فيها لبنان يرسّخ موقعه كأحد أبرز المراكز الإقليمية في مجالات الإعلام والإعلان والاتصال.
ويُعدّ فرع لبنان أقدم فرع على مستوى العالم التي لا تزال تزاول نشاطها حتى اليوم. وقد أدى دوراً محورياً على مدى ستة عقود ونصف في تطوير هذه القطاعات في لبنان، إلى جانب تعزيز علاقات متينة بالأوساط المهنية على المستويين الإقليمي والدولي. على امتداد هذه المسيرة، كان الفرع مساحة جامعة للوكالات الإعلانية ووسائل الإعلام والمعلنين ومنصة لدعم المواهب الشابة والارتقاء بالمعايير المهنية وفق أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن تعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع مجتمع الإعلان الدولي.
وشهدت مسيرة الفرع محطات مفصلية، أبرزها استضافة بيروت المؤتمر العالمي للمنظمة الدولية للإعلان في العام 2002، فضلاً عن انتخاب خمسة لبنانيين لرئاسة المنظمة على المستوى العالمي، في إنجاز يعكس الحضور اللبناني البارز ومكانة الفرع ضمن المنظمة الأم.
وبعد 65 عاماً على تأسيسه، لا تقتصر هذه الذكرى على استعادة محطة بارزة في تاريخ المنظمة، بل تجسّد استمرارية مسيرة واكبت تحوّلات عميقة في قطاع الإعلان، وتشكّل مناسبة لتقدير الأجيال المتعاقبة التي أسهمت في ترسيخ حضور لبنان ومكانته على الساحتين الإقليمية والدولية.
منوعات
لبنان
تحتفل
بمرور
عاماً
تأسيسها...
تكريم
شخصية
رائدة
الإعلان
وإدراج
علامة
تجارية
لبنانية
للمرة
الأولى
كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس الكسليك تحتفل بستين عامًا على تأسيسها بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية
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