الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مجنون فيكي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
في اليوم العالمي لشجرة الزيتون... زيتون لبنان: قصّة تاريخ أقدم من الحرف
منوعات
2026-11-26 | 06:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
في اليوم العالمي لشجرة الزيتون... زيتون لبنان: قصّة تاريخ أقدم من الحرف
في اليوم العالمي لشجرة الزيتون، يقف لبنان شاهدًا على علاقة تاريخية متجذّرة بين الإنسان وأرضه، تعود إلى بدايات الاهتمام بزراعة الزيتون في المشرق نحو عام 6000 قبل الميلاد. فمنذ نحو ثمانية آلاف عام، بدأت هذه الشجرة ترسم ملامح تاريخها، قبل اختراع الكتابة نفسها.
وتجمع قصّة الزيتون في لبنان بين عراقة التاريخ وأصالة التراث المحلي، إذ تتفرّد كل منطقة بخصوصيتها وإرثها الزراعي.
بشعله في قضاء البترون: تقف هذه البلدة الجبلية حارسةً للتاريخ، محتضنةً أشجارًا معمّرة تُعرف باسم
«زيتونات نوح»
، ويُقدَّر عمرها بما بين 1500 و1700 عام على الأقلّ. وتُشكّل هذه الأشجار معالم طبيعية وتاريخية نادرة، تحتفي البلدة بإرثها المتوارث عبر الأجيال من خلال نشاطات ثقافية وبيئية.
الكورة وعكار وزغرتا: في شمال لبنان، تمتدّ بساتين الزيتون الشاسعة، لتشكّل جزءًا أساسيًا من الهوية الطبيعية والاقتصادية للمنطقة. ويتحوّل موسم القطاف إلى مناسبة اجتماعية تتوارث خلالها العائلات أسرار عصر الزيتون بالطرق التقليدية والحديثة، لإنتاج زيت يتميّز بنقائه ونكهته الفريدة.
الشوف: في قلب الجبل اللبناني، تضمّ منطقة الشوف
نحو مليون شجرة زيتون
، من بينها أشجار معمّرة تتميّز بأشكالها اللافتة. وتشكّل زراعة الزيتون ركيزة أساسية لاقتصاد الأسر المنتجة والصناعات الغذائية والحرف الريفية الأصيلة.
الجنوب اللبناني: يكتسب الزيتون في الجنوب بُعدًا تاريخيًا ووجوديًا استثنائيًا، إذ يُعدّ الجنوب من أبرز المناطق المنتجة للزيتون في البلاد. وقد كشفت
تحاليل التربة
في مدينة صور عن مؤشرات إلى وجود الزيتون في المنطقة منذ نحو 7700 عام. وعلى امتداد قرى الجنوب ومحافظة النبطية، يمثّل الزيتون وزيته عصب الحياة الريفية ومصدر رزق أساسيًا للأهالي، فيما تتوارث العائلات الأشجار المعمّرة جيلًا بعد جيل، في بلدات دير ميماس وكوكبا ومرجعيون وبنت جبيل وياطر وزوطر.
ووراء هذه المساحات الخضراء يكمن شريان اقتصادي واجتماعي حيوي للريف اللبناني، إذ يُقدَّر الإنتاج السنوي للبلاد بنحو 200 ألف طنّ من الزيتون، وسط توقّعات بأن يصل إنتاج زيت الزيتون في موسم 2026-2027 إلى نحو 30 ألف طنّ، بحسب تصريحات وزارة الزراعة.
وفيما كانت القيمة الاقتصادية لقطاع الزيتون في لبنان تُقدَّر بمئات ملايين الدولارات، يتكبّد القطاع منذ سنوات خسائر فادحة، تفاقمت بفعل الحرب وتداعياتها على الأراضي الزراعية.
وبحسب تقديرات وزارة الزراعة لعام 2026، بلغت الخسائر الاقتصادية لقطاع الزيتون نحو 346 مليون دولار، إلى جانب أضرار مادية مباشرة قُدّرت بنحو 58 مليون دولار، طالت البساتين المعمّرة والبنى التحتية الزراعية، وحرمت آلاف المزارعين من مواسمهم.
وفي اليوم العالمي لشجرة الزيتون، تبقى هذه الشجرة في لبنان أكثر من مجرّد ثروة زراعية؛ فهي ذاكرة أرض، وهوية شعب، ورمز للصمود والتجذّر. ورغم العواصف والحروب، تبقى أغصانها شاهدةً على تاريخٍ عريق، وحاملةً الأمل بمواسم جديدة وسلامٍ مستحقّ.
منوعات
اليوم العالمي
شجر الزيتون
زيتون
قطاف
زيت
لبنان
بشعله
الجنوب
الكورة
عكار
الشمال.
التالي
رجال يمتنعون عن الاستحمام لجذب النساء... ما التفسير العلمي لهذه الظاهرة؟
منظمة IAA - فرع لبنان تحتفل بمرور 65 عاماً على تأسيسها... تكريم 12 شخصية رائدة في قطاع الإعلان وإدراج علامة تجارية لبنانية للمرة الأولى
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:30
عون في خلال غرس شجرة زيتون في القصر الجمهوري: ذاكرة لبنان الخضراء وشاهد حي على تاريخنا وركن أساسي من هويتنا الوطنية
أخبار لبنان
07:30
عون في خلال غرس شجرة زيتون في القصر الجمهوري: ذاكرة لبنان الخضراء وشاهد حي على تاريخنا وركن أساسي من هويتنا الوطنية
0
آخر الأخبار
2026-11-20
الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الاسرائيلي نفذ أعمال تجريف لأشجار الزيتون في تلة الشريقة في بلدة الخيام
آخر الأخبار
2026-11-20
الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الاسرائيلي نفذ أعمال تجريف لأشجار الزيتون في تلة الشريقة في بلدة الخيام
0
أخبار لبنان
08:20
الرئيس بري تابع مع زواره الاوضاع العامة وغرس شجرة زيتون: إنها رسالة الى الجنوب واقتلاع اسرائيل للاشجار جريمة حرب مكتملة الاركان
أخبار لبنان
08:20
الرئيس بري تابع مع زواره الاوضاع العامة وغرس شجرة زيتون: إنها رسالة الى الجنوب واقتلاع اسرائيل للاشجار جريمة حرب مكتملة الاركان
0
أخبار لبنان
2026-09-28
الأشقر في اليوم العالمي للسياحة: 9.8% من الاقتصاد العالمي للسياحة ولبنان يخسر 40% من مداخيله السياحية
أخبار لبنان
2026-09-28
الأشقر في اليوم العالمي للسياحة: 9.8% من الاقتصاد العالمي للسياحة ولبنان يخسر 40% من مداخيله السياحية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
07:52
رجال يمتنعون عن الاستحمام لجذب النساء... ما التفسير العلمي لهذه الظاهرة؟
صحة وتغذية
07:52
رجال يمتنعون عن الاستحمام لجذب النساء... ما التفسير العلمي لهذه الظاهرة؟
0
منوعات
2026-11-25
منظمة IAA - فرع لبنان تحتفل بمرور 65 عاماً على تأسيسها... تكريم 12 شخصية رائدة في قطاع الإعلان وإدراج علامة تجارية لبنانية للمرة الأولى
منوعات
2026-11-25
منظمة IAA - فرع لبنان تحتفل بمرور 65 عاماً على تأسيسها... تكريم 12 شخصية رائدة في قطاع الإعلان وإدراج علامة تجارية لبنانية للمرة الأولى
0
منوعات
2026-11-25
كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس الكسليك تحتفل بستين عامًا على تأسيسها بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية
منوعات
2026-11-25
كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس الكسليك تحتفل بستين عامًا على تأسيسها بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية
0
منوعات
2026-11-22
في عيد الاستقلال... اللبنانيون يعبّرون عن حبّهم لوطنهم ويتمسّكون بالبقاء فيه رغم الصعوبات (فيديو)
منوعات
2026-11-22
في عيد الاستقلال... اللبنانيون يعبّرون عن حبّهم لوطنهم ويتمسّكون بالبقاء فيه رغم الصعوبات (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-11-24
الدفاع المدني السعودي: إصابة 11 شخصا في هجوم للحوثيين على برج في الحي المالي بالرياض
خبر عاجل
2026-11-24
الدفاع المدني السعودي: إصابة 11 شخصا في هجوم للحوثيين على برج في الحي المالي بالرياض
0
فنّ
2026-10-09
من هانوفر إلى بورتو السخنة… راغب علامة يتألّق أمام الآلاف في احتفالات تشرين الأول
فنّ
2026-10-09
من هانوفر إلى بورتو السخنة… راغب علامة يتألّق أمام الآلاف في احتفالات تشرين الأول
0
أخبار لبنان
2026-10-13
القاضي أحمد رامي الحاج يحيل الإخبار ضد السفيرة ندى حمادة معوّض إلى القضاء العسكري للاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة
أخبار لبنان
2026-10-13
القاضي أحمد رامي الحاج يحيل الإخبار ضد السفيرة ندى حمادة معوّض إلى القضاء العسكري للاطلاع واتخاذ الإجراءات المناسبة
0
آخر الأخبار
2026-07-12
مركز الأمن البحري في عُمان: إنقاذ طاقم سفينة تجارية قبالة سواحل محافظة مسندم
آخر الأخبار
2026-07-12
مركز الأمن البحري في عُمان: إنقاذ طاقم سفينة تجارية قبالة سواحل محافظة مسندم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:15
وقفة احتجاجية لمساعدين قضائيين: مطالبة باستكمال إجراءات تعيين الناجحين
أخبار لبنان
08:15
وقفة احتجاجية لمساعدين قضائيين: مطالبة باستكمال إجراءات تعيين الناجحين
0
أخبار لبنان
08:12
إرجاء جلسة محاكمة أحمد الاسير
أخبار لبنان
08:12
إرجاء جلسة محاكمة أحمد الاسير
0
أخبار لبنان
08:07
لقاء جمع وزير الطاقة بوفد من الإمارات... نقاش في حاجات لبنان من مشاريع تتعلق بالكهرباء
أخبار لبنان
08:07
لقاء جمع وزير الطاقة بوفد من الإمارات... نقاش في حاجات لبنان من مشاريع تتعلق بالكهرباء
0
أخبار لبنان
06:57
عناصر فوج إطفاء بيروت في وقفة أمام مبنى بلدية بيروت
أخبار لبنان
06:57
عناصر فوج إطفاء بيروت في وقفة أمام مبنى بلدية بيروت
0
أخبار لبنان
04:42
الرئيس سلام: نعمل على تجنب إضافة فجوة الذكاء الاصطناعيّ إلى فجوات لبنان
أخبار لبنان
04:42
الرئيس سلام: نعمل على تجنب إضافة فجوة الذكاء الاصطناعيّ إلى فجوات لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إزاحة الستار عن تمثال زياد الرحباني
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إزاحة الستار عن تمثال زياد الرحباني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد دايخ يفتح أبواب منزل السيد إبراهيم المحترم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد دايخ يفتح أبواب منزل السيد إبراهيم المحترم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الساموراي في بيروت.. هل يواصل رجال الأرز تفوّقهم على اليابان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الساموراي في بيروت.. هل يواصل رجال الأرز تفوّقهم على اليابان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنان واليابان تنافس في قِمة تصفيات كرة السلة الاسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنان واليابان تنافس في قِمة تصفيات كرة السلة الاسيوية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اسرار
00:18
أسرار الصحف المحلية ٢٦-١١-٢٠٢٦
اسرار
00:18
أسرار الصحف المحلية ٢٦-١١-٢٠٢٦
2
حال الطقس
01:04
استقرار جويّ يليه انخفاض وامطار
حال الطقس
01:04
استقرار جويّ يليه انخفاض وامطار
3
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إزاحة الستار عن تمثال زياد الرحباني
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إزاحة الستار عن تمثال زياد الرحباني
4
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد دايخ يفتح أبواب منزل السيد إبراهيم المحترم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد دايخ يفتح أبواب منزل السيد إبراهيم المحترم
5
خبر عاجل
07:19
القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة المرتقبة: غادي آيزنكوت: رئيس الحكومة - أفيغدور ليبرمان: وزير الدفاع - نفتالي بينيت: وزير المالية - يائير لابيد: وزير الخارجية - يائير غولان: وزير الأمن الداخلي - عوديد فورر: وزير العدل
خبر عاجل
07:19
القناة 12 الإسرائيلية: الحكومة المرتقبة: غادي آيزنكوت: رئيس الحكومة - أفيغدور ليبرمان: وزير الدفاع - نفتالي بينيت: وزير المالية - يائير لابيد: وزير الخارجية - يائير غولان: وزير الأمن الداخلي - عوديد فورر: وزير العدل
6
أخبار دولية
01:10
ترامب وأمين عام حلف شمال الأطلسيّ يحثّان روسيا على عدم "توسيع الحرب" في أوكرانيا
أخبار دولية
01:10
ترامب وأمين عام حلف شمال الأطلسيّ يحثّان روسيا على عدم "توسيع الحرب" في أوكرانيا
7
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ملفّ خلية الكورة – بشري... هذا ما في التطورات
تقارير نشرة الاخبار
13:19
ملفّ خلية الكورة – بشري... هذا ما في التطورات
8
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنان واليابان تنافس في قِمة تصفيات كرة السلة الاسيوية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
لبنان واليابان تنافس في قِمة تصفيات كرة السلة الاسيوية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More