ووراء هذه المساحات الخضراء يكمن شريان اقتصادي واجتماعي حيوي للريف اللبناني، إذ يُقدَّر الإنتاج السنوي للبلاد بنحو 200 ألف طنّ من الزيتون، وسط توقّعات بأن يصل إنتاج زيت الزيتون في موسم 2026-2027 إلى نحو 30 ألف طنّ، بحسب تصريحات وزارة الزراعة.وفيما كانت القيمة الاقتصادية لقطاع الزيتون في لبنان تُقدَّر بمئات ملايين الدولارات، يتكبّد القطاع منذ سنوات خسائر فادحة، تفاقمت بفعل الحرب وتداعياتها على الأراضي الزراعية.وبحسب تقديرات وزارة الزراعة لعام 2026، بلغت الخسائر الاقتصادية لقطاع الزيتون نحو 346 مليون دولار، إلى جانب أضرار مادية مباشرة قُدّرت بنحو 58 مليون دولار، طالت البساتين المعمّرة والبنى التحتية الزراعية، وحرمت آلاف المزارعين من مواسمهم.وفي اليوم العالمي لشجرة الزيتون، تبقى هذه الشجرة في لبنان أكثر من مجرّد ثروة زراعية؛ فهي ذاكرة أرض، وهوية شعب، ورمز للصمود والتجذّر. ورغم العواصف والحروب، تبقى أغصانها شاهدةً على تاريخٍ عريق، وحاملةً الأمل بمواسم جديدة وسلامٍ مستحقّ.