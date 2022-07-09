تقارير نشرة الاخبار
09 تموز 2022 - 13:50
Back

المصارف على تماس مع المودعين

المصارف على تماس مع المودعين Lebanon, news ,lbci ,أخبار تماس مع المودعين,المصارف على,المصارف على تماس مع المودعين
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
يرغب المودعون على مختلف أنواعهم في استعادة ودائعهم كاملة من المصارف ولكن المصارف عاجزة عن ذلك فأصبحت على تماس مع المودعين الذين يريدون بأي طريقة استعادة حقوقهم كما أصبحت المصارف ونتيجة خطة التعافي في مواجهة صندوق النقد والدولة اللبنانية ومصرف لبنان وأصبح خطر إفلاس المصارف خطرا واردا لمحاولة تحميلها كل الخسائر المالية وشطبها من الودائع بحسب ما يقول المصرفيون.
الإعلان

المصرفيون يقولون إنهم تبلغوا رسالة واضحة من المفاوضين مع صندوق النقد أن الدولة مفلسة،وأن الحكومة تحمل المصارف مسؤولية المخاطر التي كانت واضحة في تمويل الدولة،وأن مصرف لبنان وإن رغب بإعادة الأموال فسيعيدها بالليرة،إضافة إلى أن المواطن يحمل المصارف مسؤولية ضياع وديعته التي يجب أن يكون المصرف مؤتمنا عليها.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً