اجتماع بين باسيل والوزراء الذين قاطعوا جلسة حكومة تصريف الأعمال... ماذا قال سالم زهران للـLBCI؟

كشف مدير مركز الإرتكاز الاعلامي سالم زهران أن اجتماعا حصل بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والوزراء الذين قاطعوا جلسة اليوم وتمّ الاتفاق على نقطتين أساسيتين وهما الاستمرار بمقاطعة كل جلسات حكومة تصريف الأعمال المقبلة والذهاب الى شورى الدولة لتقديم مراجعة للطعن في قررات الحكومة اليوم.
وقال في حديث للـLBCI: "التيار الوطني الحر يتجه الى التصعيد في وجه الرئيس نجيب ميقاتي ومن حضر معه في جلسة اليوم".
وكان زهران قد كشف في وقت سابق عبر تويتر عن حصول لقاء عبر زوم جمع الى النائب باسيل الوزراء الذين قاطعوا الجلسة.
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