LBCI
LBCI

جولة للراعي على عدد من قرى الشريط الحدودي... هذه تفاصيلها

تقارير نشرة الاخبار
2025-08-10 | 07:05
مشاهدات عالية
0min
جولة للراعي على عدد من قرى الشريط الحدودي... هذه تفاصيلها

يجولُ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على عدد من قرى الشريط الحدودي.

هذه تفاصيل الجولة...
 
 
