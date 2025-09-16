أبرز المواقف بعد الإجتماع الثلاثي في دمشق...

في تطور متصل بالجنوب السوري، تم الإعلان عن التوصل الى خريطة طريق لإرساء المصالحة في السويداء، بدعم أميركي وأردني.



وأُعلن عن هذه خريطة الطريق بعد محادثات في دمشق ضمت وزيري الخارجية السوري والاردني، والمبعوث الاميركي توم براك، تتضمن وفق وزير الخارجية السوري؛



وعبّر على أنها تشكّل دعم للعدالة وبناء للثقة ومحاسبة المعتدين وتعويض المتضررين وإطلاق مسار المصالحة الداخلية.



فماذا في أبرز المواقف بعد الإجتماع الثلاثي؟