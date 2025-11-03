الأخبار
مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-03
مخزومي: لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة
حضر الملف المالي والاداري لبلدية بيروت بين وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ووفد من نواب بيروت فؤاد مخزومي نديم الجميل، غسان حاصباني، فيصل الصايغ ونقولا الصحناوي.
وأكد مخزومي الالتزام بمتابعة هذا الملف حتى النهاية ومواصلة الضغط لتطبيق القانون ومنع أي تدخل أو تمييع في مسار العدالة، وقال: "لن نسمح أن تبقى بلدية بيروت رهينة للفوضى وسوء الإدارة، فزمن التهاون بالمال العام انتهى وزمن الشفافية والمحاسبة بدأ."
