عراقجي: طهران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لحفظ السلام وحمايتها من أي اعتداء

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران مستعدة للتعاون مع دول المنطقة لحفظ السلام وحمايتها من أي اعتداء، مؤكداً انفتاح إيران على اتفاق نووي عادل يضمن رفع العقوبات وعدم امتلاك السلاح النووي.



وأشار إلى أن واشنطن تحاول التواصل مع طهران عبر أطراف ثالثة، مشدداً على أن الدبلوماسية تبقى أولوية إيران.