افتتاح حديقة لأرز لبنان في تولوز... هذه أجواء تحضيرات الإحتفال

تتهيأ الجالية اللبنانية في تولوز لاحتفال لبناني فرنسي الذي تنظمه بلدية المدينة تكريمًا لوجودهم ونشاطهم في المنطقة، في فعالية إفتتاح حديقة أرز لبنان.



هذه أجواء التحضيرات...