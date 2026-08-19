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جولة لوزير الزراعة في عكار... وإطلاق مبادرات لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج

تقارير نشرة الاخبار
2026-08-19 | 07:07
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جولة لوزير الزراعة في عكار... وإطلاق مبادرات لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج
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جولة لوزير الزراعة في عكار... وإطلاق مبادرات لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج

جال وزير الزراعة نزار هاني في عكار، مستهلًا زيارته من الكواشرة، على أن تشمل عددًا من المشاريع والخيم الزراعية في وادي خالد. 

وأكد هاني إطلاق مبادرات لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج، بالتعاون مع الجهات المانحة.

كما سلّم مزارعين ألواحًا للطاقة الشمسية ومعدات زراعية، لمساعدتهم على مواجهة تحديات القطاع والاستمرار في الإنتاج.

 
 
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