80 شخصية من كبار رجال الأعمال في الإمارات وصلوا إلى لبنان... جلسات عمل وتوقيع عدد من الإتفاقيات

ثمانون شخصية من كبار رجال الاعمال في دولة الامارات العربية المتحدة وصلوا الى لبنان، حيث يعقدون جلسات عمل ويوقعون عددا من الاتفاقيات.



الـLBCI تواكب هذا الحدث الذي ينطلق رسميا في السي سايد أرينا عند الثالثة من بعد الظهر.



ماذا في هذا الملتقى المنتظر وما هي الاتفاقات التي ستوقّع؟