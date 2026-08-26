الخارجية السعودية ترحب باندماج قوات "قسد" في المؤسسات العسكرية السورية

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيبها بـ"اندماج قوّات "قسد" في المؤسّسات العسكريّة السّوريّة، بما يحقّق الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها".وأشارت في بيان إلى أنّ "سوريا تجدّد دعمها للخطوات الّتي تتخذها الحكومة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري في مواصلة مسيرة الوحدة والتنمية"، متمنيةً "لسوريا وشعبها الشّقيق الأمن والسّلام والازدهار".