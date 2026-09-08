جابر: إصلاح الموازنة جزء أساسي من إعادة بناء الدولة وقدرتها على التخطيط والتنفيذ وتحقيق النتائج

أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابرأن إصلاح الموازنة ليس إصلاحاً تقنياً فحسب، بل هو جزء أساسي من إعادة بناء الدولة وقدرتها على التخطيط والتنفيذ وتحقيق النتائج.وفي المؤتمر الافتتاحي لمشروع "دعم إعداد الموازنة الوطنية وتحسين الإنفاق العام"، أشار إلى أن لبنان ما زال يواجه تراكم أزمات حادة، فيما خلّفت الحرب والاعتداءات الإسرائلية المستمرة تداعيات إنسانية واقتصادية ومادية هائلة، وألحقت أضراراً كبيرة بالبنية التحتية والممتلكات.