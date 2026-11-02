بقائي: أساس الدبلوماسية مع أميركا هو مقترح إيران المكون من سبع خطوات وهناك فرصة لتنفيذه خلال يومين

بعد مغادرة المفاوضين الايرانيين المحادثات الاميركية-الايرانية في الدوحة، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تدرس خطة لإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين إذا قبلت الولايات المتحدة مطالبها، بعدما كانت قد اقترحت سابقا مهلة أسبوع.



وأكّد المتحدث باسمها اسماعيل بقائي أنّ أساس الدبلوماسية مع أميركا هو مقترح إيران المكوّن من سبع خطوات، وأنّ هناك فرصة لتنفيذه خلال يومين.