أسرار الصحف 5-5-2022

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LBCI News Lebanon

النهار



بدت احدى اللوائح البيروتية مربكة في مسيرتها رغم اطلالة لراعيها واخرى لرئيسها اذ تشهد برودة في اوساطها في ظل جو شعبي غير مؤات لها وضعف في الامكانات وشح في الصرف وارباك في التعامل



يتردد ان “حزب الله” يضع كل امكاناته لاسقاط مرشح “القوات” في بعلبك الهرمل وهي الدائرة شبه الوحيدة التي تشهد مواجهة مباشرة بين الطرفين

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كان لافتاً الحشد الشعبي في المهرجان الاشتراكي في مدينة عاليه في ظلّ مشاركة كثيفة، الى دلالة الحضور السياسي الواسع للقوات اللبنانية



روج اعلامي بارز لخبر اعتزال قريب لاحد السياسيين البارزين من دون الافصاح عن الاسم قبل الاسبوع المقبل



استرعت الانتباه زيارة شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز لكلّ من نائب مستقيل في الشوف ومرشّح عن المقعد الدرزي، وآخر بارز في عاليه، في ظل مشاركة حاشدة من المشايخ.



أسرار اللواء



فتح مرشحون في محافظات الأطراف علاقات مباشرة، مفتوحة على خدمات تصيب المواطنين.



يواجه حزبان مسيحيَّان صعوبات في الدوائر التي لهما فيها مرشحون، لجهة الحاصل، قياساً لانتخابات 2018.



وصلت تقارير عدّة تُشير إلى أن أجهزة معادية تتابع بدقة وبالتفصيل حركة الاعتراض في التحضيرات للانتخابات الحالية! بدت احدى اللوائح البيروتية مربكة في مسيرتها رغم اطلالة لراعيها واخرى لرئيسها اذ تشهد برودة في اوساطها في ظل جو شعبي غير مؤات لها وضعف في الامكانات وشح في الصرف وارباك في التعامليتردد ان “حزب الله” يضع كل امكاناته لاسقاط مرشح “القوات” في بعلبك الهرمل وهي الدائرة شبه الوحيدة التي تشهد مواجهة مباشرة بين الطرفينكان لافتاً الحشد الشعبي في المهرجان الاشتراكي في مدينة عاليه في ظلّ مشاركة كثيفة، الى دلالة الحضور السياسي الواسع للقوات اللبنانيةروج اعلامي بارز لخبر اعتزال قريب لاحد السياسيين البارزين من دون الافصاح عن الاسم قبل الاسبوع المقبلاسترعت الانتباه زيارة شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز لكلّ من نائب مستقيل في الشوف ومرشّح عن المقعد الدرزي، وآخر بارز في عاليه، في ظل مشاركة حاشدة من المشايخ.فتح مرشحون في محافظات الأطراف علاقات مباشرة، مفتوحة على خدمات تصيب المواطنين.يواجه حزبان مسيحيَّان صعوبات في الدوائر التي لهما فيها مرشحون، لجهة الحاصل، قياساً لانتخابات 2018.وصلت تقارير عدّة تُشير إلى أن أجهزة معادية تتابع بدقة وبالتفصيل حركة الاعتراض في التحضيرات للانتخابات الحالية!

نداء الوطن



توقعت مصادر متابعة أن يؤدي قرار النائب ماريو عون بالتصويت للمرشح وئام وهاب إلى توتّر في العلاقة بين وهاب و»التيار الوطني الحر».



يتساءل بعض المزارعين في البقاع عن جدوى بدء حملة مكافحة حشرة السونة التي تصيب القمح بالمبيدات الزراعية، علماً أن هؤلاء لم يلاحظوا ظهور أي منها حتى الساعة. كما أن الرياح القوية تجعل المكافحة غير فعالة. ويسألون عما إذا كان هذا العمل يندرج ضمن الحملات الانتخابية؟



لاحظ مراقبون أن انتقاد وزير الداخلية لما تقوم به هيئة الإشراف على الإنتخابات وطلبه منها تقديم أدلة على اتهاماتها والتحرك لمواجهة الفلتان الإعلامي يدخل ضمن تضارب الصلاحيات واعتبار الوزير أن هذه الإتهامات تحمّله مسؤولية التقصير، ويؤشر إلى مزيد من التباعد خلال الإنتخابات وبعدها.



الانباء



صحافي مخضرم يتول مهمة تعميم أجواء مغلوطة مصدرها حزب ممانع بهدف التأثير سلباً على حماسة ناخبين في دائرة جبلية.



وزير سابق يفتقد لأي مضمون في خطابه السياسي والإنتخابي، ولوحظ أنه يغيب عن المواقف المباشرة ويستعيض بمحاولات مكشوفة لشراء الأصوات.