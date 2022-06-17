أسرار الصحف 18-06-2022

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الأنباء

ـ كواليسقال دبلوماسي أوروبي إن المدّ والجزر في التخاطب الأميركي السعودي يظهر في إعلان الرياض عن زيارة الرئيس بايدن للقاء الملك وولي العهد وردّ بايدن أنه ليس ذاهباً للقاء ولي العهد بل لحضور لقاء دولي يشارك فيه ولي العهد بعدما كان بيان سعوديّ سلبيّ تجاه إيران حمل إشارة ودّ سعودي نحو واشنطن.ـ خفاياقال مصدر نيابي إن السفير السعودي أبلغ المحسوبين على السفارة من النواب أنه لن يتورّط بتسمية مرشح لرئاسة الحكومة ما لم يحصل سلفا على التزام واضح من الكتل والنواب المعنيين تضمن فوز الاسم الذي يسمّيه بعدما تورّط بحسابات ومواقف انتخابيّة أساءت لصورته في بيروت والرياض.ـ فاجأ أحد الوزراء موفداً دولياً لدى استقباله في مستهل اللقاء بينهما بنكتة مستوحاة من أزمة مستجدة، فضحك لها الموفد ومَن معه.ـ تنوي جهات فتح ملفات أحد النواب التغييريّين الذين شملتهم عقوبات أميركية لدعمهم حركة مصنّفة «إرهابية» من قِبل واشنطن، قبل أن يعود إلى لبنان مرشحاً بدعم من الأخيرة.ـ قال متابع لملف القصف الإسرائيلي على سوريا إنّ ما يزيد على 60 بالمائة من الأهداف المقصودة هي غير إيرانية وغير تابعة لـ»حزب الله» بعكس ما يشيع الإعلام العبري.ـ همستتحدث تقارير عن أن الضربة الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، أحدثت حفرة عميقة، في رسالة معادية بأكثر من اتجاه!ـ غمزترددت معلومات عن أن كتلة مسيحية كبيرة تتجه إلى موقف صارم لتيار موالٍ، من دون أن تتمثل في أية صيغة حكومية جديدة مع 8 آذار..ـ لغزبات بحكم المؤكد أن رفع الدعم الكامل عن البنزين بات مسألة وقت، وكذلك الدعم عن القمح والطحين..ـ لا حملاتيسجل وزير سابق على نواب كسروان – جبيل عدم قيامهم بحملة خلال ترشحهم من اجل المطالبة بتطبيق انشاء محافظة المنطقة خصوصا انه تم تعيين سيدة في موقع المحافظ من دون ان تتسلم مهماتها.ـ ضياع أصواتأحجم مرشح شيعي تغييري في دائرة جبيل – كسروان عن تقديم طعن بعد ضياع أصواته في أكثر من بلدة لما يحيط بهذه المسألة من تسويات، الى عدم اقحام الناس في ظل الوضع الاقتصادي المأزوم.ـ تراخيص مخالفةعُلم أن أحد الوزراء يعطي تراخيص بناء لمحازبين وأنصار بشكل مخالف للقانون والاستفادة من مرحلة الفراغ الى حين تشكيل حكومة جديدة.ـ طرح رئيس أحد الأحزاب «السيادية» اسم حفيدة رئيس الحكومة الراحل عبدالله اليافي، سارة اليافي لتشكيل الحكومة الجديدة.ـ تفيد المعلومات أنّ الدراسة البريطانية التي يتكل عليها المطالبون باعتماد الخطّ 29 لترسيم الحدود، موجودة لدى رئاسة الحكومة منذ العام 2011، وهي اقترحت منذ ذلك الوقت أكثر من احتمال لترسيم الحدود ومنها الخطّ 29 ولكن ليس نفس الخط 29 المعتمد حالياً.ـ تبيّن أنّ نائباً بيروتياً تغييرياً هو الذي تولى الحديث مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين خلال لقائه نواب 17 تشرين، فيما التزم أكثر من نائب الصمت خلال الجلسة التي تناولت بشكل خاص مسألة ترسيم الحدود وقد جاءت بناء لطلب الدبلوماسي الأميركي.- صمت مستغربصمت رسمي مستغرب على تطور قضائي يتعلق بقضية وطنية كبيرة.- ترقبترقب لموقف مكوّن أساسي في استحقاق مرتقب حرصاً على ميثاقيته.