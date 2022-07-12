اسرار
12 تموز 2022 - 00:21
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أسرار الصحف 12-7-2022

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أسرار الصحف 12-7-2022
Lebanon News
الأنباء:

- حزب فاعل ينشط بشكل صامت على خط التقريب بين شخصيتين مقربتين منه تحضيراً لاستحقاق مقبل، وقد بدأت تصريحاتهما توحي بذلك.

- وزير مسؤول عن قطاع أساسي يستمر بالقول أنه "قام بأكثر من واجبه" فيما الحالة السيئة للقطاع تشير إلى أنه لم ينجح بفعل شيء.
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