أسرار الصحف 26-09-2022

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كواليسأكد نواب شاركوا في اللقاء النيابيّ الذي تمّ في دار الفتوى وتبعه عشاء في منزل السفير السعوديّ أن نواب الطائفة موزّعون بين 2 مع تعطيل النصاب يؤيدون القوات و10 يؤيدون ترشيح سليمان فرنجية و7 يؤيدون رئيساً توافقياً و3 ورقة بيضاء والـ 5 المقاطعين 2 مع حزب الله و3 مع ورقة بيضاء.خفاياتقول مصادر عمانيّة إن سباقاً محموماً يجري بين مسار تجديد الهدنة في اليمن بشروط تقبل بها حركة أنصار الله تتضمّن فتح المطار والميناء وبين احتمالات انهيار التهدئة والعودة إلى المواجهات العسكريّة التي ستؤدي على الأرجح الى إقفال أنصار الله للممرات البحريّة أمام ناقلات النفط والغاز.ـ عُلم أن سبب إمتناع سفير دولة إقليمية عن دعوة أحد النواب الى لقاء عقد في دارته يعود إلى كون هذا النائب قد دعم شخصية غير محبذة من تلك الدولة في أحد الإستحقاقات الدستورية.ـ أكد قريبون من قطب سياسي أنه مرن في مقاربة تعديل وزاري يخص طائفته ولكنه لا يقبل بإحراجه عبر خيارات مستفزة.ـ مسؤولة أممية في بيروت قالت إنها تلمس خطورة موضوع النازحين السوريين لكن ما العمل إذا كانت بعض الدول الأوروبية ممن تحسب نفسها أنها صديقة لبنان وراعيته ترفض عودتهم وتريد دمجهم بالمجتمع المحلي.ـهمسأشاد مرجع روحي مسيحي بمضمون كلمة مفتي الجمهورية في إفتتاح لقاء النواب السنّة في دار الفتوى، وبالبيان الختامي "المفعم بروح الوطنية والحرص على إستقرار الوطن".غمزتساءلت فاعليات بيروتية عن إزدواجية المعايير لدى التغييريَّيْن اللذين غابا عن لقاء دار الفتوى بحجة الإلتزام بمبادئ إنتفاضة ١٧ تشرين، في حين ذهبا لمقابلة أطراف المنظومة السياسية الفاسدة متناسين شعار الإنتفاضة الأساسي: "كلن يعني كلن".ـلغزنجحت الضغوط التي مارستها الهيئات الإقتصادية على جمعية المصارف لإعادة فتح البنوك أبوابها عشية إستحقاق الرواتب الموطّنة في المصارف، وتجنباً لمزيد من التلاعب بأسعار صرف الدولار.لا إجراءات في مواجهة قطع الأشجاريلاحظ أن قطع الأشجار والفتك بالغابات جارٍ على قدم وساق دون أي تدخلات جدية من المعنيين أمنياً وسياسياً على خلفية ظروف الناس الصعبة.ـمساعدات من مغتربينأنشأ عدد من المغتربين أكثر من جمعية في دول الاغتراب لدعم بلداتهم وقراهم عبر توزيع مساعدات إنسانية واجتماعية من مقرّبين منهم على أبواب الشتاء وبداية العام الدراسي الجديد.ـ بانتظار الرئيسيُنقل أن أكثر من نائب يترقب ما ستؤول اليه الانتخابات الرئاسية ومَن سيكون الرئيس العتيد، ليحدد خياراته وتموضعه الجديد.ـ الحفاظ على النواديلوحظ أن مرجعيات سياسية تمكنت من اقناع رجال أعمال بتولّي رئاسة نوادٍ معروفة، على خلفية الشحّ المالي الذي تعانيه وللحفاظ على هذه النوادي المحسوبة عليهم سياسياً.ـ الهروب سببه "الأوضاع المزرية للعسكريين"؟شكّك مصدر امني سابق في عمليات هروب سجناء بقوله "هذه نتيجة الاوضاع المزرية للعسكريين".ـ تقول أوساط مراقبة إنه في حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتكريس الفراغ الرئاسي قاعدة بديلة للإنتخاب سيكون هناك موقف كبير للبطريرك الراعي والقيادات المسيحية السيادية رفضاً لهذا المسار وربما اقترن ذلك بخطوات يتمّ درسها.ـ إعتبرت جهات سياسية أن النائبين ابراهيم منيمنة وحليمة قعقور اللذين غابا عن لقاء دار الفتوى يختلف سبب غيابهما عن سبب غياب النائب أسامة سعد وأنهما ربّما وضعا نفسيهما خارج السياق الطبيعي لموقعيهما النيابيين وسيكونان عرضة للمحاسبة الشعبية.ـ لم تتوقف جهات متابعة عند غياب نواب محسوبين على حزب الله عن اللقاء في دارة السفير السعودي وليد البخاري باعتبار أنّ غيابهم مسألة طبيعية في ظل استراتيجية المملكة في التعاطي مع المسألة اللبنانية.خيبة أملأعرب دبلوماسي مُتابع عن خيبة أمل بلاده من تخلف إحدى الحكومات عن إقرار ما كان تم الإتفاق عليه منذ سنوات بين لبنان والدولة التي يمثلها.استحقاق يؤخر البتّتردّد أنّ ملفاً أساسياً يتعلق بقطاع حيوي موعود، لن يتم البتّ فيه قبل انتهاء استحقاق انتخابي خارجي لا محلي.