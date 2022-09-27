أسرار الصحف 28-09-2022

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نداء الوطن



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- أعربت أوساط معنية برصد الوضع المالي والمصرفي عن تعاظم مخاوفها من تطورات سلبية تفوق التقديرات الأكثر جدية في حال حصول الفراغ الرئاسي مقترنا مع عرقلة تعويم الحكومة الحالية ولو "على علاتها- وزير سابق ومصرفي معروف، يقوم بتقديم مساعدات منذ فترة طويلة، وارتفع منسوبها في الآونة الأخيرة، وذلك لدعم مؤسّسات صحية وتربوية وإنسانية واجتماعية تابعة للطائفة التي ينتمي إليها، بعيداً عن الإعلام والأضواء- تنقل سفيرة دولة أوروبية بارزة، موقفاً موحّداً لكل من التقته مؤخراً، والقاضي بإجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري المحدّد، ومحذّرة في الوقت عينه من خطورة الفراغ- ربطت مصادر معنية بين خلفية الفيول الإيراني وإمكانية استفادة لبنان منه، وتحرُّك سفيرة دولة كبرى، ومعها عروض جديدة - قديمة..- تراجعت أسهم مرشح غير مدني، وبدا أن كلمة سرّ خرجت باتجاه إخراجه من الماراثون الرئاسي- يبدو أن أحد المرشحين للرئاسة الأولى، سمع من حليف قوي دعماً أزال ما كان التبس من شكوك وتقلبات خلال الفترة الرئاسية التي شارفت على الإنتهاء.- قالت مصادر سياسية إن معركة رئاسة الجمهورية لا تربح بالضربة القاضية بل بالنقاط وأن أول جولة غدا قد تشكل مفاجأة للجميع، وقد تدفع قوى السلطة والممانعة لتطيير النصاب وبالتالي خسارة هذه الجولة وتحمل مسؤولية الفراغ.- نُقل عن أحد النواب التغيرييني قوله في عشاء لدى أحد زملائه بعد الإجتماع مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه خرج من اللقاء متأكدا أنه لن يرتشح الى الإنتخابات الرئاسية ومعجباً بتماسك الطرح الذي قدمه.- يعمد بعض اللبنانين الى تنزيل عداد توقيت عكسي على هواتفهم لما تبقى من ولاية الرئيس ميشال عون- كواليسقالت مصادر روسية إن ما بعد أول تشرين الأول ستشهد الجبهات العسكريّة في أوكرانيا تغييراً نوعياً في قواعد الاشتباك. وقالت إن المنشآت الحكوميّة الأوكرانيّة في العاصمة كييف وفي العاصمة البديلة في لفيف ستكون تحت النار ومثلها المعابر الحدوديّة مع بولندا خصوصاً.- خفاياقالت مصادر مالية إن ضبطاً للوضع الماليّ خصوصاً سعر صرف الدولار يجب أن يقوم على تشريع يقيّد الصلاحية المفتوحة لمصرف لبنان بطباعة الأوراق النقدية واشتراطها بقانون يصدر عن مجلس النواب، لأن هذه الطباعة المنفلتة من أي ضوابط وشراء الدولارات بها هي أكبر أسباب الانهيار- عبر مرجع أمني عن قلقه من حجم انعكاسات ما يجري على الوضع الأمني في بعض المناطق الحساسة وكلفة القيام بالاجراءات المطلوبة في هذه المرحلة.- يقول بعض السفراء الأجانب إن لبنان مقبل على انفراجات محدودة قد لا تدوم إذا كان الاستحقاق الرئاسي سينجز على صفيح حام.- وصفت أوساط سياسية زيارة رئيس تكتل نيابي لمرجع ديني بأنها محاولة لطلب شيء يدرك مسبقاً أنه لا يمكن أن يعطيه إياه.