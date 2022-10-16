أسرار الصحف 17-10-2022

أسرار الصحف ليوم الاثنين

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LBCI News Lebanon

النهار



- أبلغت مراجع سياسية لبنانية عليا السفيرة السويسرية أن لبنان لا يمانع بعقد لقاء دستوري على تكنوقراط في سويسرا شرط أن يكون مُرَكزًا على موضوع اللامركزية الموسعة أو الفيديرالية فقط وذلك استباقا لعشاء الثلثاء الذ يحضره ممثلون عن بعض الاحزاب السياسية والكتل النيابية.

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- في إطار التنسيق المتقدّم بينهما، قررت الخارجية الفرنسية إطلاع دوائر الفاتيكان على نتائج محادثات الوزيرة الفرنسية في بيروت. استأخر الفاتيكان الجواب حتى الاربعاء المقبل لأنه ينتظر زائرًا من الشرق الأوسط. - أبلغت مراجع سياسية لبنانية عليا السفيرة السويسرية أن لبنان لا يمانع بعقد لقاء دستوري على تكنوقراط في سويسرا شرط أن يكون مُرَكزًا على موضوع اللامركزية الموسعة أو الفيديرالية فقط وذلك استباقا لعشاء الثلثاء الذ يحضره ممثلون عن بعض الاحزاب السياسية والكتل النيابية.- في إطار التنسيق المتقدّم بينهما، قررت الخارجية الفرنسية إطلاع دوائر الفاتيكان على نتائج محادثات الوزيرة الفرنسية في بيروت. استأخر الفاتيكان الجواب حتى الاربعاء المقبل لأنه ينتظر زائرًا من الشرق الأوسط.