أسرار الصحف 17-10-2022

النهار
- أبلغت مراجع سياسية لبنانية عليا السفيرة السويسرية أن لبنان لا يمانع بعقد لقاء دستوري على تكنوقراط في سويسرا شرط أن يكون مُرَكزًا على موضوع اللامركزية الموسعة أو الفيديرالية فقط وذلك استباقا لعشاء الثلثاء الذ يحضره ممثلون عن بعض الاحزاب السياسية والكتل النيابية.
- في إطار التنسيق المتقدّم بينهما، قررت الخارجية الفرنسية إطلاع دوائر الفاتيكان على نتائج محادثات الوزيرة الفرنسية في بيروت. استأخر الفاتيكان الجواب حتى الاربعاء المقبل لأنه ينتظر زائرًا من الشرق الأوسط.
- زار رئيسُ حزب مرجعًا رفيعًا. تركّز الحديث على اسم رئيس الجمهورية. لكن اللافت أن رئيس الحزب يطرح في كل زيارة اسمًا مختلفًا عن الاسمين السابقَين.
الجمهورية
- نُقل عن ديبلوماسي غربي إستغرابه بأنّه لم يفهم بعد من يعوق التوصل إلى الإصلاحات المطلوبة إلى درجة حمّل فيها الجميع المسؤولية بالتكافل والتضامن.
- كشفت معلومات أنّ لبنان تلقّى عروضاً قبل سنوات من إنجاز الترسيم من قبل دول أجنبية والدفع سلفاً.
- تجنّبت سفيرة دولة غربية الحديث عن ملف حسّاس في لقاء خُصّص للبحث في الشأن الصحي وكأنّ الحدث الكبير كان في بلد آخر.
اللواء
- وعدت وزيرة الخارجية الفرنسية مسؤول بارز ببذل كل الجهود الممكنة مع واشنطن لتذليل عقبات إنتخاب رئيس الجمهورية وذلك في أقرب فترة ممكنة بعد الشغور الرئاسي!
- سخر قطب سياسي مخضرم من كلام النائب باسيل في خطابه الأخير: "حتى الآن لم أترشح وما تخلونا نغيّر رأينا"، وقال :الأمر ليس بيده!
-تردد أن رئيس تيار سياسي من المنظومة الحاكمة يُفاوض وزير سابق ورد إسمه في لائحة مرشحي النواب التغييريين لرئاسة الجمهورية!
نداء الوطن
- تبيّن أنّ البنك الدولي تحفّظ على استخدامات التعرفة الجديدة والمستحدثة لكهرباء لبنان والتي تظهر في المحاسبة التحليلية أنّ أكثر من 8 سنتات على كل كيلوواط ستخصص لمقدمي الخدمات المتعاقدين مع مؤسسة كهرباء لبنان.
- تشيع أوساط سياسية أجواء ايجابية في سوق القطع لتخفيض سعر الصرف في السوق الموازية في محاولة منها للاستفادة من حركة السوق سياسياً ونقدياً.
- تبيّن أنّ حزباً عتيقاً معارضاً استبعد عن طاولة حوار ترعاها سفارة دولة غربية لأسباب غير واضحة.
البناء
- قال مرجع سياسي بارز إن سمير جعجع ووليد جنبلاط لا يستطيعان البقاء في معسكر رئاسيّ واحد، لأن الرئيس يجب أن ينتمي لإحدى جبهتي العداء لسلاح حزب الله او اعتباره ضرورة يجب بحث إطارها على طاولة الحوار. وطالما هما معاً فهذا يعني أن المعركة الرئاسية لم تبدأ بعد.
- قال خبير مالي إن الدولار فقد 40% من حجم التداول الذي كان يحظى به عام 2020 عالمياً نصفها تقريباً بسبب الركود، والنصف الثاني بسبب اعتماد تجارة الطاقة والتبادلات بين دول كبرى لعملات أخرى. وهذا يعني أن العقوبات تحوّلت الى أداة لعزل الدولار عن الأسواق.
الأنباء
- رغم الأجواء الايجابية التي رافقت الأيام الأخيرة الا أن بعض التلميحات تثير القلق حول المستقبل القريب.
- التضارب الدستوري سيزداد كلما اقترب البلد من مرحلة الفراغ اذا ما وقع، ما سيشرّع الباب أمام العديد من الفتاوى.