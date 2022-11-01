اسرار الصحف 01-11-2022

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أحد السياسيين المتابعين قال إنّ إحدى الشخصيات الأكثر إشكالية في البلد لا يزال إسمها وارداً في لائحة ّالمرشحين الجادّين للرئاسة.تبيّن أنّ لقاء عُقد بين قطبين كبيرين قبل أيام لم تنتهِ رياحه إلى ما تشتهي سفنهما لكن تمّ الإتفاق على أنّ للبحث صلة.يعيش فريق سياسي حالة من الإرباك والإضطراب ما يجعله غير قادر مرحلياً على اتخاذ خيارات حاسمة إزاء استحقاقات داهمة.*****************تجاوز المعنيون في مؤسسة كهرباء لبنان، بمن فيهم وزير الطاقة، التطرُّق إلى مصير الفيول العراقي، الذي من المفترض أن يكون وصل إلى لبنان؟يحرص نائب له مكانة وموقع، على الرغم من انتمائه لتيار معروف لتحييد نفسه عن المواقف التي تُوصف بـ«التحدّي».لا مواعيد معروفة لدفع الرواتب عن الشهر الذي استحق، والسبب، كما تتحدث معلومات هو عدم تأمين الاعتمادات، وربما تأخير صدور الموازنة، وإن كان الدفع لا يلحظ الزيادات الأخيرة!*****************يؤخذ على نائبتين تقاربهما السياسي فيما بينهما هوّة تتصل بملف النازحين وقد أخذ على الأولى عنصريتها ازاء هذا الملف على عكس مواقف الثانية.يتردد أنّ بعض موظفي القطاع العام الذين يخضعون لتدريبات في معهد باسل فليحان في ما خصّ قانون الشراء العام، قد حصلوا مسبقاً على الأسئلة ما ساعدهم على تجاوز الامتحان بنسبة نجاح عالية، مع العلم أنّ المعهد الوطني للإدارة هو المعني أصلاً بتدريب الموظفين.إستغربت مصادر إعلامية متابعة تصرفات نائب جديد في البرلمان في أحد المطاعم الساحليّة، اذ منذ دخوله الى المقهى وهو يوزع الابتسامات والسلامات على الحضور الذي بدا عليه وكأنه لا يعرف أبداً النائب.*****************قال مصدر مالي إن كلفة الفراغ الرئاسي والحكومي مالياً ستصل الى مليار دولار عن كل شهر لمنع الارتفاع الجنونيّ لسعر الصرف وتأمين تمويل الدولة وحاجات الحد الأدنى للاستيراد؛ ما يعني أن المصرف المركزي يضمن ما تبقى من ولاية الحاكم ومن بعده الطوفان.يقول مرجع سياسي إن ما سيشهده لبنان من الثلاثاء غير مسبوق وغير قابل للتوقع سواء لجهة كيفية تسيير شؤون الدولة أو لجهة العلاقات السياسية والطائفية في ظل تصعيد يستعيد خطاب الحرب الأهليّة؛ ما يجعل التوافق على اختيار اسم رئيس للجمهورية أكثر تعقيداً وبعداً عن التحقق بينما لبنان يغرق.*****************مشاركة أحد الوزراء بزيارة رسمية الى الخارج تؤشر الى خلاف ما توقعت مرجعية سياسية حول مرحلة الفراغ.لا تناقض دستوري حول اشكالية طارئة ومعظم القراءات من الدستوريين جاءت متشابهة ومتفقة.