اسرار الصحف 09-11-2022

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- توقعت مصادر متابعة للملف الرئاسي أن يستهلك الشهر الحالي الاصطفافات الراهنة عند الجمود، ويبدأ في الشهر المقبل التبلور في التحالفات التي تستطيع التمهيد لانتخاب رئيس يفترض أن يبصر النور مطلع العام المقبل كحد أقصى مع دولار يقفز فوق الـ 50 ألف ليرة.- تقول مصادر إعلاميّة في الحزب الديمقراطي الحاكم في أميركا إنّ السفارة السعودية في واشنطن تقود حملة دعم بتمويل سخيّ للمرشحين الجمهوريين وإنّ الأميركيين من أصل لبناني من مؤيدي القوات اللبنانية يشكلون نواة اللوبي الذي يقود العملية، بينما يقف مؤيدو تيار المستقبل مع الحزب الديمقراطي.- ينتظر دبلوماسيون إحياء التنسيق الثلاثي الأميركي - الأوروبي - العربي حول الملف الرئاسي، بعد نتائج انتخابات الكونغرس.- وُضع صيارفة من الفئة الأولى، في أجواء ارتفاع سعر صرف الدولار، نهاية الأسبوع الماضي.- تبيّن أنّ الملاحقات قد تؤدي إلى توقيفات موظفين كبــار في عدد من دوائر فــي الــدولة، ولا سيّما في هيئة السير.- يتردّد أنّ ملف التحقيقات في مركزي النافعة، في الدكوانة والاوزاعي قد تفرّع الى أكثر من ملف وقضية.- عُلــم أنّ رئيــس جهاز أمني بات يحسب ألف حساب قبــل الموافقة على أي طلب يطلبه من تيار سياسي يفترض أنّ لــه الفضــل في تعيينــه، والتمديد له في رئاسة الجهاز.- حرص مرجع أمني على إبقاء الكثير من تدخلاته في ملفات حساسة بعيدة من الإعلام لعلّ أبرزها ما انتهت اليه محاولة هامة.- حصلت اتصالات بين قيادات حزبية سابقة للتشاور في الوضع الذي بلغه الوضع المسيحي.- تجري قيادات فلسطينية مشاورات واسعة مع نخب لبنانية من كل الاتجاهات لعرض الرؤية الجديدة للتعاطي مع المرحلة المقبلة.- تراجع فريق سياسي عن خطوة كان سيقوم بها يؤشر الى تأخر التسوية.- النشاط الوزاري لم يتراجع لا بل تُسجل حركة ناشطة مواكبة للعديد من الأزمات المستجدة.