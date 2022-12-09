أسرار الصحف 9 - 12- 2022

الإعلان

- يقول مصدر مصرفي ان امتناع مصارف صغيرة عن سداد الـ 400 دولار شهريا وخفض المبلغ الى 200 مرده الى عدم امتلاكها السيولة الكافية.- يبدو واضحا ان اللعب على الوتر الطائفي سيتقدم المرحلة المقبلة لدى كل الاطراف.- يُنقل أن رؤساء بلديات جبلية يدقون ناقوس الخطر في حال لم تؤمَّن المحروقات لآليات جرف الثلوج وإلا فالكارثة آتية.- للمرة الأولى منذ اعوام يمتنع نواب كتلة “الوفاء للمقاومة” من مصافحة نواب “التيار الوطني الحر” في مجلس النواب في ما يؤكد كلمة السر المعطاة لهم بتجنبهم بعد الاتهامات التي وجهها اليهم النائب جبران باسيل.- قال مسؤول كبير إنّ البعض يهرب من التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية بذريعة أنه يُدفعه ثمناَ من رصيده السياسي والشعبي متماسياً أن كلفة التوافق مهما كانت عالية لن تُقاس أمام الثمن الكارثي الذي سيدفعه البلد مع استمرار الجو القائم.- عُلم أنّ خلافا حاداً مستحكماَ بين وزير ورئيس إحدى الدوائر التابعة لوزارته قد يصل الى درجة الإحتكام الى القضاء.- فوجىء بعض الوزراء الذين قاطعوا جلسة مجلس الوزراء بالإستقبال الذي حَظوا به في السرايا على قاعدة انه "ليس هناك ما يُفسد في الود قضية".- مرشح رئاسي بارز، يجري تداول اسمه في المحافل العربية والدولية، يطلب ضمانات كبرى، من أجل إحراز تقدم في اعادة البلد إلى سكَّة التعافي...- نأى نائب متني، يتمتع بحيثية، مناطقية ومجلسية عن نفسه، إزاء خلاف، كاد يتطور إلى ما لا تُحمد عقباه، بين حليفين!- تراجعت نسبة الشفافية في تعامل المصارف مع عملائها إلى درجة خطيرة. وتحولت إلى نوع من التعمية، سواء حول التحويلات أو أي مصدر من مصادر الدخل أياً كان متواضعاً!- توقعت أوساط دبلوماسية أن يطلق الوسط السياسي العنان للمخيلة اللبنانية وللتكهنات حول ما يحمله نائب وزير الخارجية الأميركية السابق السفير السابق في بيروت ديفيد هيل خلال زيارته إلى بيروت حول الرئاسة، فيما هو لم يعد في الإدارة وصار باحثاً رئيسيا حول الشرق الأوسط في معهد ويلسون.- إمتعض وزير حالي من غياب الإعلاميين عن مؤتمره الصحافي وحصر الحضور بالمصورين.- يلفت دبلوماسي عربي الى اختلاف الظروف السياسية بين الشغور الرئاسي الحالي وشغور العام 2014، مرجحاً إنجاز الاستحقاق في وقت قريب.- قال مصدر دبلوماسي إيرانيّ إن طهران والمدن الكبرى لم تشهد تظاهرات معارضة منذ أكثر من شهر وإن التظاهر المطلبي ظاهرة طبيعية في الحياة السياسية الإيرانية غير أحداث التخريب التي تمّت السيطرة عليها والصور المخالفة التي تنشر تعود لأحداث سابقة و بعض صور الحشود تعود لموالين للدولة.- يقول مصدر سياسي بارز إن هناك مرشحين جدّيين فقط لرئاسة الجمهورية هما الوزير السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون وإن التيار الوطني الحر يعلم أنه إذا قرّر الذهاب لخيار بعيد عن حزب الله ولو من خلال اسم ثالث سوف يرجّح كفة قائد الجيش ويكون هو المرشح الفعليّ غير المباشر.- مرجع رسمي يعتزم تأجيل طرح القيام بخطوة حكومية بهدف عدم رمي الزيت على النار.- نُقل أن مضمون اللقاءات الخارجية التي أجراها مؤخراً رئيس تيار سياسي كانت السبب في تغطية حزب فاعل لخطوة حكومية.