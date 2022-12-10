أسرار الصحف 10-12-2022

اسرار النهار



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اللواء

نداء الوطن



أسرار الجمهورية



الأنباء

-أدّت مساعٍ سياسية وروحية لانحسار أزمة دينية في إحدى الطوائف هي الأخطر، وضجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وتجنب بعض السياسيين التنحّي عن هذه الأزمة.-يؤدّي فقدان الطوابع المالية وانتشار المافيات الى تعطيل مصالح الناس في الجامعات والمدارس والمرافق ومؤسسات الدولة دون أي إجراءات لحلّ هذه الأزمة المتفاقمة-استغرب مراقبون كيف يزعم “التيار الوطني الحر” انه الحارس المتشدد لصلاحيات رئيس الجمهورية فيما يشكل تصويت بعض نوابه في جلسات انتخاب الرئيس لموظف موقوف إهانة لموقع الرئاسة .همس-تتباين المعلومات الوافدة من الخارج حول ما اذا كان هناك اهتمام بلبنان ام ان العالم لا يعبأ بما يجري في هذا البلد، لا سيما على الصعيد الرئاسي.غمز-استغربت مصادر نيابية مُعارَضة المصارف للتوجه الرسمي بفرض اعادة بنسب معقولة من دولارات المودعين المحتجزة، ولو ببرمجة على سنوات؟لغز-يُعارض مسؤول حزبي رفيع عقد اي لقاء مع رئيس تكتل نيابي، أقله في المرحلة الحالية، ولوقت غير محدَّدخفايا-يُتوقع أن تزور اليوم شخصية غير مدنية، دولة خليجية، في خطوة ستثير التساؤلات بسبب ربطها بالملف الرئاسي.-يتردّد أنّ مصالحة يتمّ الإعداد لها بين إعلاميين، بعد حالة من التوتر كانت تسود بينهما.-يُقال إنّ عدداً من النواب الحزبيين أبلغوا العديد من الجهات السياسية أنّهم لن يسيروا بأي تسوية رئاسية يبرمها رئيس الحزب، إذا لم يكونوا شركاء فيها-زعيم عربي قال أمام مرجعيات لبنانية رفعية ان لديه تطمينات دولية بأن لبنان ليس متروكا لقدره-نقل عن مرجع سابق قوله إن لبنان دخل وضعا حرجا جدآ وأخطر ما فيه أن الانقسام السياسي ضحاياه اتفاق الطائف.-قال مسؤول حزبي: نحن صادقون في تحالفاتنا ولكن هذا لا يعني أن يلغيا لحليف هويتنا وموقفنا ويفرض رأيه علينا ويحمينا وزر سياساته وأخطائه وانفعالاته*لبنان والمساعداتذكر لبنان في قمة استراتيجية لم يختلف عن المبدأ الذي قورب به الملف في السنوات الماضية، ولا تزال الاصلاحات وانتظام عمل المؤسسات مدخل أساسي للمساعدة الخارجية.*تكرار الخطوةتكرار خطوة أثارت بلبلة يبقى خياراً وارداً دائماً طالما الاستحقاقات الدستورية لم تُنجِز.