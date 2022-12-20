أسرار الصحف 20-12-2022

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- خفّف مرجع كبير من التدابير المحيطة بمقره إلى درجة أثارت الإستغراب بهدف الردّ على مجموعة تسريبات غير بريئة.- تؤكّد مرجعية روحية دولية أنّ المسيحيين في لبنان مدعوون إلى مقاربات موضوعية اذا كانوا يحرصون على دور فاعل لهم.- سيُستعاض عن زيارة رئيس دولة كبرى لمعايدة جنود بلاده في "اليونيفيل" في جنوب لبنان بزيارة لوزير دفاعه في آخر هذا الشهر.- لم تكن زيارة وفد لبناني رسمي الى قمة عربية سوى تسجيل حضور، ولم يسجّل فيها اي تقدُّم على أي صعيد!- يُنقل عن معنيين تشاؤم إزاء ما يحضّر على صعيد الاستحقاق الرئاسي وما يحيط به.- لم يتوضح بعد مصير الطعن في دائرة المتن، في ضوء شدّ الحبال، حول تداعيات اعلان النتائج الاخيرة للطعون.- كشفت معلومات أنّ اجتماعات رباعية ستعقد في باريس الشهر المقبل بين فرنسا والسعودية وقطر والولايات المتحدة من أجل مناقشة الأوضاع في لبنان، وعُلم أنّ السعوديين فوضوا القطريين تولّي الملف اللبناني كاملاً ولكن بما يخدم التوجّه السعودي خاصة والعربي عامة.- يتحضّر تيار سياسي لتنفيذ سلسلة تحركات مطلبية في الشارع بعد الأعياد تحت عناوين اصلاحية تشمل الاعتصام أمام قصور العدل والهيئات الرقابية.- تبيّن أنّ الاجراءات القضائية بحق أحد كبار موظفي الدولة تحت عنوان المعاملات العقارية لمرجع سياسي، تستهدف التحقيق حول دور الموظف المذكور في المجلس المركزي لمصرف لبنان ومفوضية الحكومة فيه.- قال سفير دولة أوروبية في بيروت إن حجم ثقة الكتل الكبرى بالتمسك بخياراتها الرئاسية رغم إدراكها بأنها لن توصل إلى انتخاب رئيس دليل على أمرين أولهما غياب أي ضغط خارجي لإنتاج تسوية، والثاني امتلاك تطمينات بعدم وجود قلق من مخاطر الانهيار المالي.- قال خبير في أسواق الطاقة إن الآلية التي أقرّها الاتحاد الأوروبي لتسعير الغاز وشروط تفعيلها وطريقة عملها تجعلها لاغية وعديمة الوجود لأن الشروط والشروط المضادة التي وضعتها الدول المؤيدة والمعارضة تكفّلت بتعطيل بعضه.- أزمتنا طويلة وقد يتخلّللها مطبات كثيرة، هذا لسان حال أحد السياسيين في معرض توصيفه للواقع الذي يمر به البلد.- أحد الوجوه النيابية الجديدة كان محط انتباه إعلامي بعد بعض الزيارات الرفيعة له.