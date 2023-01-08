اسرار 08 كانون الثاني 2023 - 02:07 08/01/2023 02:07:58 اسرار الصحف 8 - 1 - 2023

ماذا جاء في اسرار الصحف لليوم الأحد 8 - 1 - 2023؟

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LBCI News Lebanon

الأنباء:



- اجتماعات تشاورية



اجتماعات عدة بعيدة عن الاعلام لكنها لا تتعدى البعد التشاوري.



- أي دوافع وخلفيات؟



خطوة دولية متقدمة تجاه لبنان وتنطوي على الكثير من الاسئلة والاستفسارات حول حقيقة الدوافع والخلفيات. الإعلان

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