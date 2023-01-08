اسرار
08 كانون الثاني 2023 - 02:07
08/01/2023 02:07:58
اسرار الصحف 8 - 1 - 2023
ماذا جاء في اسرار الصحف لليوم الأحد 8 - 1 - 2023؟
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الانباء, صجف لبنان,اسرار,ماذا جاء في اسرار الصحف لليوم الأحد 8 - 1 - 2023؟
LBCI News Lebanon
الأنباء:
- اجتماعات تشاورية
اجتماعات عدة بعيدة عن الاعلام لكنها لا تتعدى البعد التشاوري.
- أي دوافع وخلفيات؟
خطوة دولية متقدمة تجاه لبنان وتنطوي على الكثير من الاسئلة والاستفسارات حول حقيقة الدوافع والخلفيات.
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