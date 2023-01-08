اسرار
08 كانون الثاني 2023 - 02:07
Back

اسرار الصحف 8 - 1 - 2023

ماذا جاء في اسرار الصحف لليوم الأحد 8 - 1 - 2023؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الانباء, صجف لبنان,اسرار,ماذا جاء في اسرار الصحف لليوم الأحد 8 - 1 - 2023؟
episodes
اسرار الصحف 8 - 1 - 2023
Lebanon News
الأنباء:

- اجتماعات تشاورية

اجتماعات عدة بعيدة عن الاعلام لكنها لا تتعدى البعد التشاوري.
 
- أي دوافع وخلفيات؟

خطوة دولية متقدمة تجاه لبنان وتنطوي على الكثير من الاسئلة والاستفسارات حول حقيقة الدوافع والخلفيات.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً