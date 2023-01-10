أسرار الصحف 10-01-2023

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- عمّم حزب بارز على كوادره عدم تجاوز أو تمرير أي افتراء يُقدِم عليه أحد من تيار حليف بحق الحزب أو جمهوره.- ألغى رئيس حزب سلسلة مواعيد كانت مقررة على مستوى الهيئات والكوادر الحزبية بعد موجة من الاستقالات في بعض المناطق.- وردت تقارير إلى وزارتي الصحة والاقتصاد تشكو من سياسة شركات المعدات والأكسسوارات الطبية التي تزيد كثيراً من أعباء الفاتورة الإستشفائية.- عاد الفتور يطغي على علاقة مستجدة بين مرجعية روحية وكتلتين من لون واحد، بعد محاولات لم يُكتب لها النجاح بإحداث خرق.- يعتبر مقربون من حزب بارز أن نغمة "بناء الدولة" تعني أمراً واحداً دفعه إلى صدام مرفوض مع جهة حليفة من "لحمه ودمه"- تقتصر لقاءات نواب من كتل حليفة ومتخاصمة في المناسبات الاجتماعية على المجاملات، ولا تتطرق إلى أي شأن مشترك أو سياسي!- يبلّغ وزير الداخلية بسام مولوي زواره أنّه سيسعى جاهداً لتأمين تمويل للانتخابات البلدية من الجهات المانحة الأوروبية مؤكداً أنّه سيجريها على أربع مراحل من أجل توفير السلامة الأمنية وعدم استنزاف القوى الأمنية.- يعاني جهاز أمني غير فاعل من عدم تجاوب الدوائر المعنية مع طلباته لتزويده بداتا الاتصالات بعد سلسلة الاخفاقات التي عانى منها في أكثر من ملف.- يردد مرجع رقابي ذو صلة بأنه بعد إبطال المجلس الدستوري للمادة 119 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 والتي تتضمن بعض التعديلات على قانون الشراء العام لتسهيل تطبيقه على البلديات والجهات الشارية الأخرى، باتت الحاجة إلى تعديل قانوني سريع لقانون الشراء العام ملحّة لأن بعض أحكامه بصيغتها الحاضرة غير قابلة للتطبيق على البلديات والجهات الشارية الأخرى، ولهذا يبدو أنّ قانون الشراء العام سيعود من جديد إلى مجلس النواب.- تساءل مصدر حقوقي عن سر النخوة السيادية لدى مؤيدي المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتحقيق الدولي في انفجار المرفأ لمجرد وصول وفد قضائي أوروبي للتحقيق في جرائم مالية محورها مصرف لبنان، رغم أن الملف شراكة مصرفية لبنانية أوروبية وأن التحقيق سيكون شراكة.- بعد القضاة، تتزايد أعداد موظفي القطاع العام الذين يطلبون إجازاتٍ من دون راتب لستة أشهر، أو وضعهم في الاستيداع لمدة عام، تُجدّد مرتين متتاليتين. وبحسب المعلومات، فإن مجلس الخدمة المدنية يوافق في معظم الأحيان على الطلبات باعتباره الجهة المخوّلة بذلك، علماً أن معظم هؤلاء يتّجهون للعمل مع شركات أجنبية بحثاً عن مداخيل بالدولار الفريش، إما "أونلاين" أو في فروعها في لبنان. فيما أصبح معظم موظفي وزارة المالية الذين وضعوا أنفسهم في الاستيداع خارج البلد.- يتردد أن الوفود القضائية الأوروبية التي تصل الى لبنان للتحقيق في قضايا اختلاس وتبييض أموال ستعمد إلى التواصل مع نقابة المحامين في بيروت للحصول على موعدٍ مع نقيب المحامين ناضر كسبار وعدد من أعضاء مجلس النقابة، من دون أن يعرف المتابعون ما هي الطلبات التي سيلقيها هؤلاء على مسامع النقابة.- كان الملف الرئاسي موضع بحث بين البطريرك الماروني بشارة الراعي ومسؤولي الفاتيكان على هامش مشاركته في جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر. الملف نفسه حمله الراعي إلى لندن في زيارته الرعوية والرسمية للعاصمة البريطانية، حيث عقد لقاءات عدة لوحظ مشاركة النائب إبراهيم كنعان في عدد منها إضافة الى أكثر من لقاء منفرد بين الراعي وكنعان.