اسرار الصحف 14 -1 - 2023

ماذا جاء في اسرار الصحف لليوم السبت 14 -1 - 2023؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار اسرار, صحف اليوم,نداء الوطن,ماذا جاء في اسرار الصحف لليوم السبت 14 -1 - 2023؟

LBCI News Lebanon

اللواء



- استمع وزير زائر إلى انطباعات نظيره اللبناني عن زيارة لدولة كبرى، وعن احتمالات استئناف التفاوض حول ملف بالغ الحساسية.



- يُنقل عن قيادي حزبي أنه يتوقع عدم حصول أزمة جديدة مع تيار حليف، بصرف النظر عن الكلام العالي أو المنخفض!



- قطع عدد من المختبرات والمؤسسات الاستشفائية الصلة بصورة كلية مع المصارف لجهة الحسابات، والبطاقات أو الشيكات!

الإعلان



نداء الوطن



- يقال إنّ بعض من التقاهم وزير الخارجية الإيراني لم يفهم السبب الحقيقي للزيارة المفاجئة.



- يسأل بعض المواكبين عن تأثير حادثة العاقبية على حماسة شركة «توتال» للعمل في جنوب لبنان قبالة البلوك 4 بسبب الخشية من تعرّض طواقمها لأي احتكاك مع أهالي المنطقة.



- يشهد حزب تاريخي خلافات بين قيادته الجديدة على خلفية نتائج الانتخابات النيابية وقد انفجرت الخلافات أخيراً وسط مطالبات باستقالة الهيئة الادارية الحالية.





الأنباء



- خطوات مشبوهة الخلفيات والغايات تكاد تشعل الشارع في ظروف البلد بغنى فيها عن مزيد من الانهيارات.



- بعض الموظفين لا يزالون ينتظرون صرف مساعدة مالية كانت متوقعة نهاية هذا الأسبوع.