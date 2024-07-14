اسرار الصحف 14-7-2024

الأنباء



مفاجأة الوفد

خلال جولة وفد حزبي على القوى السياسية في مسعى يتعلق باستحقاق أساسي، فوجئ أعضاء الوفد بموقف إحدى الشخصيات التي زاروها، إذ بادرت في مستهل الاجتماع إلى طلب وضع ملف الاستحقاق جانباً.