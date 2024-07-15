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o
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أسرار الصحف 15-7-2024
اسرار
2024-07-14 | 23:32
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أسرار الصحف 15-7-2024
النهار
تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بيان "حزب الله" في نعي محازبه الذي قتل في حادثة الضاحية ووصفه بالشهيد وسألوا عن معنى الشهادة في صراع الأزقة.
تلقى مرجع رسائل من مناصرين في منطقته الانتخابية تتحدث عن تجاوزات من افراد ينشطون على شكل مافيات ويلقون دعما من وجوه حزبية وامنية.
قوبل تكريم نائب بيروتي شخصية اكاديمية وحوارية بترحيب لدى الكثيرين من المتابعين لمحاضرات وكتابات الثاني في الداخل والخارج وهو ناشط على خطوط الحوار والتلاقي بين اللبنانيين منذ سنوات عدة.
بدأ الحديث داخل كوادر حزبية من اليوم عن جدوى ترشيح نجل نائب سابق بدل والده في الانتخابات المقبلة.
يعاني سكان منطقة معوض التي وقع فيها الإشكال مساء السبت وادى الى مقتل مسؤول في "حزب الله" من كثرة الاجراءات الامنية التي تنفذها حركة "امل" وبنتيجتها يضطر السكان لبلوغ منازلهم سيرا على الأقدام.
يعود الكلام عن تعيين قائد جديد للجيش او التمديد للعماد جوزف عون في حال الاستمرار في الشغور الرئاسي اذ اتقضت ستة اشهر على التمديد الذي مدته سنة واحدة.
توقف مراقبون عند الاعتداء على مركز رياضي لحزب الطاشناق والهتاف "شيعة شيعة" وسألوا عما اذا كان الحادث فردياً ام يحمل رسالة ما الى الحزب الارمني الذي بدا في الفترة الاخيرة مرتبكاً في تموضعه السياسي.
الجمهورية
قال ديبلوماسي عربي إن نتنياهو يفعل كل شيء لعدم إيقاف حرب غزة ودعا إلى التعامل مع هذا الواقع.
قال نواب في المعارضة إنه من الصعب تقدير ماذا يمكن أن ينتظر المنطقة ولبنان في الأسابيع والأشهر المقبلة خصوصاً بعدما انحسمت إتجاهات الإنتخابات الأميركية وكيفية إنعكاسها على تل أبيب وطهران.
يرى حزب فاعل أن هناك "متطوعين" في بعض الإعلام العربي يساهمون بحملة التهويل على لبنان عبر استصراح مسؤولين أميركيين وإسرائيليين حول شن الحرب على لبنان وتدمير مطاره وبيروت والضاحية الجنوبية.
اللواء
من المستبعد أن يُعاود سفراء الخماسية اجتماعاتهم ولقاءاتهم مع الأطراف السياسية قبل مطلع أيلول، لوجود عدد من السفراء خارج لبنان في عطلاتهم السنوية في الشهر المقبل!
توقف رئيس هيئة رقابية عند كلام «وزير العتمة» بأنه لا ينام بعد الخامسة صباحاً بسبب توقف المولد وإرتفاع حرارة الجو، وقال متهكماً: سنفتح تحقيقاً بالموضوع لتحديد المسؤوليات!
تدخلت شخصية ديبلوماسية لإصلاح «ذات البيْن» بين وزير بارز وأحد كبار المسؤولين في وزارته، وطوي صفحة خلافاتهما المزمنة، التي إنعكست تعطيلاً لبعض المسؤوليات في الوزارة الحساسة!
البناء
أكدت مصادر في المقاومة في غزة أن قرار وقف المسار التفاوضيّ هو أحد الاحتمالات المطروحة على الطاولة إذا فشلت مساعي الوسطاء في تقديم ضمانات واضحة بوقف المجازر الإسرائيلية، لأن المقاومة لا تستطيع مواصلة المفاوضات وشعبها يُقتل بالمئات وتفضّل أن تترك الميدان يقول كلمته الفاصلة ما دام جيش الاحتلال وقيادته السياسية يؤمنان أن الحرب لا المفاوضات هي المسار الرئيسيّ المعتمد.
يخوض الحزبان الديمقراطي والجمهوري حرب شائعات وروايات إعلامية حول حادثة إطلاق النار على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتقوم الرواية الديمقراطية على أن ترامب انخفض وراء المنصة دون أن تظهر عليه أي نقطة دم وعاد للظهور واقفاً وقد امتلأ وجهه بالدماء، ما يعني أن هناك مسرحيّة مدبّرة بينه وبين فريق الحماية على الطريقة الهوليودية، بينما تقول الرواية الجمهورية إن فشل الرئيس جو بايدن في المسار القضائيّ لإقصاء ترامب عن السباق دفعه للجوء إلى المسار الأمني.
الديار
بعد اعتكاف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري السياسية في لبنان، يبرز على الساحة السنية جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية-الاحباش والجماعة الاسلامية في لبنان في نطاق اكثر حركتين تقوم بنشاطات سياسية في البيئة السنية وفي الوقت ذاته لديهما علاقة وطيدة مع حزب الله.
الأنباء
الحل الذي دخل حيّز التنفيذ هذا الأسبوع في قطاع حيوي ليس إلا حلاً ترقيعياً والأزمة ستعود مجدداً بعد أسابيع.
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