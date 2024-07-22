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أسرار الصحف 22-7-2024
اسرار
2024-07-21 | 23:33
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أسرار الصحف 22-7-2024
النهار
- أفيد بحركة غير طبيعية على الحدود اللبنانية – السورية، لناحية اتخاذ تدابير وإجراءات لم تتخذ سابقاً، خوفاً من أي عدوان إسرائيلي بعد إستهداف شخصيات على هذه الطريق الدولية، بحيث تحول مسار الذاهبين الى العاصمة السورية عبر مناطق أخرى.
- عند طرح الوزير جورج كلاس في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، موضوع فتح المجال أمام التعيينات الإدارية، بعد حالات الشغور الواسعة في الادارات العامة، رفض وزير الإعلام طرح الموضوع في ظل الشغور الرئاسي. فعلق كلاس: ان خطر الشغور من تحت لا يقل عن خطر الشغور من فوق.
- يردد وزراء كلاماً مفاده ان وزارة المال لا تقوم بصرف الميزانيات المحددة للوزارات من حساباتها، على رغم جهوزية المصرف المركزي واستعداده لصرف ما تطلبه الحكومة ولكن من ضمن ميزانياتها واموالها المجمّعة لديه ليس اكثر.
- قال مستشار سياسي سابق أن نائب منطقة كسروان فريد هيكل الخازن الذي يعقد في منزله لقاءات بين مسؤول الملف المسيحي في "حزب الله" أبو سعيد الخنسا والمسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياض يسعى لتأمين توافقهما عليه للرئاسة في حال ابتعدت حظوظ حليفه سليمان فرنجية.
الجمهورية
- إستبعدت سفارة عربية وقف إطلاق النار قبل خطاب نتنياهو في الكونغرس ورأت أن الإحتمالات مفتوحة بعد هذه المحطة.
- تُطرح علامات إستفهام حول تكرار مناقصة ٥ مرات خلال فترة قصيرة لترحيل مواد خطرة بدون تحقيق أي نتيجة.
- إنهمكت دوائر سياسية ودبلوماسية على تقييم تداعيات قرار كبير ومفاجئ على مسار التطورات في الشرق الأوسط.
اللواء
- أبدت مراجع لبنانية إهتماماً بمتابعة الأجواء التي أحاطت بزيارة هوكشتاين ولودريان إلى الرياض ونتائج المباحثات التي جرت مع وزير الخارجية السعودي وفريق المملكة في اللجنة الخماسية.
- تبيَّن أن شركة "سوليدير" سلَّمت الإدارات اللبنانية المعنية كل أعمال الصيانة للطرقات والأنفاق وإنارة الشوارع بموجب محاضر رسمية، وتكون بذلك الظُلمة المهيمنة على شوارع قلب العاصمة من مسؤولية وزارة الأشغال وبلدية بيروت.
- فوجئ أهالي البقاع وعابري طريق ضهر البيدر بعبارات على لوحات إعلانية على جانبي الأوتوستراد العربي ترحب بوزير "العتمة"، الذي زار منطقة البقاع، التي لم تعرف الكهرباء منذ أكثر من شهر.
البناء
- قالت مصادر إعلامية أميركية متابعة للأوضاع في الحزب الديمقراطي الأميركي إن اتفاقاً تم بين الرئيس جو بايدن وقيادة الحزب ممثلة بالرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما ورئيس الكتلة الديمقراطية في الكونغرس يقضي بقبول الخضوع لتقييم تجريه لجنة من ثلاثة أطباء هم طبيب بايدن وطبيب يختاره الرئيسان وثالث يختاره الطبيبان ويلتزم الجميع بتقييمها. وفي حال نصحت بالتنحّي يقبل الحزب ترشيح نائبة بايدن كمالا هاريس، والنتيجة صدرت بالتنحّي.
- يقول ضباط كبار سابقون في جيش الاحتلال إن الدخول في مواجهة نارية مع اليمن قد يكون مغرياً في الظاهر، بالنسبة لجيش الاحتلال مقارنة بالمواجهة عن قرب مع حزب الله، لكن هذه المواجهة سوف تدخل العراق كشريك دائم لليمن، ومن خلف العراق لن تكون سهلة مراقبة الحضور الإيراني المباشر في المواجهة النارية واحتمال تعرُّض الكيان لتحديات تشبه ما جرى مع الرد الإيراني على قصف القنصلية الإيرانية بدمشق.
الأنباء
- تراجع زخم مبادرة الأيام الماضية الرئاسية لصالح المراوحة من جديد في المربع الأول.
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