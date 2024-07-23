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أسرار الصحف 23-07-2024
اسرار
2024-07-22 | 23:44
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أسرار الصحف 23-07-2024
النهار
استقطبت الاهتمام مقابلة أجراها رئيس حزب مسيحي بارز، على محطة إعلامية تابعة لتيار سياسي مسيحي واسع، ما حمل أكثر من إشارة حول علاقة الحزب والتيار في هذه المرحلة.
يسعى مرجع سياسي الى حث بعض القوى السياسية، عبر تسويقه أفكار حليف له، حول الحوار وضرورة الانخراط به، وإلا لا رئيس في المرحلة الراهنة.
يستغرب كثر كيف تبخر موضوع تسعير الدولار المصرفي رغم المهلة التي التزمت بها الحكومة إلى أواخر أيار ويسأل ناشطون أين نواب التغيير وغيرهم ممن وصلوا تحت شعار رفع الظلم عن اللبنانيين الذين ما زالت ودائعهم تسحق على 15000 ليرة؟
جاءنا عن المكتب الاعلامي للنائب فريد هيكل الخازن
البيان الاتي:
"رداً وتوضيحاً لما ورد في أسرار النهار بتاريخ ٢٢ تموز ٢٠٢٤، يستغرب النائب فريد هيكل الخازن مضمون الخبر مؤكداً انه في كل اللقاءات الحوارية التي جرت بين بكركي وحزب الله كان موقف الحزب واضحاً بالنسبة الى تمسكه ودعمه لترشيح سليمان فرنجية الى سدة الرئاسة، وكذلك موقفه الشخصي وهو موقف التكتل الذي ينتمي اليه، الثابت والمعروف والواضح والذي لا لبس فيه. فاقتضى التوضيح."
الجمهورية
بدأت القوى الدولية والإقليمية إعداد حساباتها وسياساتها على أساس أن فوز دونالد ترامب رئاسياً أصبح حتمياً.
سأل دبلوماسي عربي بارز "ماذا ينتظر اللبنانيون لتصحيح أوضاعهم وانتخاب رئيس فيما التطورات تتسارع من حولهم بشكل سريع؟".
تستعد احدى البعثات الدبلوماسية إلى إطلاق حدث ثقافي كبير في لبنان في إشارة إلى أن لا خوف من توسّع الحرب.
اللواء
بدأ الفريق اللبناني برئاسة صهر ترامب اللبناني التحرُّك عربياً لتقديم صورة مغايرة لما كانت عليه الحال في الانتخابات السابقة.
خُتمت مكاتب سفر وهمية بالشمع الأحمر، بعد جني مبالغ بمئات ألوف الدولارات، من زبائن لبنانيين وأجانب.
فوجئ كثيرون بطلب عائلة الإمام المغيَّب من موفد دولة شرقية كبرى بذل المساعي مع ليبيا لكشف مصيره.
البناء
يحذّر خبراء عسكريون من ذهاب بنيامين نتنياهو الى استبدال وجهة الحرب نحو اليمن بدلاً من لبنان مدفوعاً بإغراء تكتيكي يتمثل بالاستجابة للتحذير الذي قدّمه رئيس الأركان الأميركي، مقدماً الفوارق بين مواجهة مع إيران ومواجهة مع حزب الله بقياس المسافات والمواقع الجغرافية، وحال اليمن تشبه حال إيران هنا مع فارق الإمكانات. ويقول الخبراء إن هذا التوجّه قد يمثل خطأ استراتيجياً كبيراً لأنه سوف يأخذ الكيان نحو حرب مدن مع اليمن والعراق، والعراق قد يكون إيران عملياً دون إعلان، بينما لبنان خارجها يساهم في الحرب بالطرق المؤلمة للكيان أكثر.
تقول مصادر أميركية متابعة لملف الانتخابات الرئاسية أنه بخلاف الظاهر، فإن حظوظ المرشّحة كمالا هاريس بعد نيل الترشيح الرسميّ للحزب الديمقراطي تبدو جدّية في منافسة دونالد ترامب وهي تجمع خلفيّتها النسائية والسوداء والهندية مع يسار الحزب الديمقراطي والمسلمين ودعم الدولة العميقة التي تعتقد أنّها خير مَن يواجه ترامب سواء بالمقارنة بين خلفيتين متعارضتين قانونياً وأخلاقياً فتملك ما لم يكن يملكه بايدن الذي حافظ على منافسة قريبة من ترامب في الاستطلاعات. وتعتقد المصادر أن شخص نائب الرئيس سوف يقول الكلمة الفاصلة في السباق.
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أسرار الصحف 22-7-2024
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