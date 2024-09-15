أسرار الصحف 15-09-2024

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نتائج كارثية



مقاربة مستغرَبة تسيطر على مواقف قوة سياسية معينة، علماً أن نتائج دعواتهم ستكون كارثية بكل معنى الكلمة.